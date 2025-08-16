Эксперт по языку тела объяснила, что происходило во время встречи Трампа и Путина (видео)

Российский и американский президенты встретились впервые с 2018 года. И саммит на Аляске находился под пристальным вниманием журналистов, которые запечатлели каждый жест Трампа и Путина.

Эксперт по языку тела Джуди Джеймс изучила поведение Дональда Трампа и его взаимодействие с Владимиром Путиным, сделав вывод, что встреча, начавшаяся в позитивном русле, завершилась скомкано, пишет Daily Mail.

Джуди считает, что Трамп много общался с Путиным и даже аплодировал ему перед началом их двустороннего саммита. Однако он нанес кремлевскому лидеру "удар по самолюбию".

Встреча началась позитивно, а Трамп напоминал ведущего ток-шоу, который заполучил знаменитого гостя. Он даже отвез Путина к месту встречи на военной базе Элмендорф-Ричардсон на своем "Звере", бронированном лимузине.

Однако Джеймс отмечает, что тон президента США быстро изменился, когда они собрались в комнате для официальных переговоров.

Она говорит, что, когда пришло время перейти к делу, Трамп принял более "тяжелую, силовую позу".

"После чрезмерной сердечности ритуала приветствия мрачное выражение лица Трампа и постукивание кончиками пальцев тут же придали ему более жесткий и менее оптимистичный вид", — отмечает Джеймс.

Она также сказала, что их последнее рукопожатие продемонстрировало, как менялась динамика отношений в течение дня.

"Последнее рукопожатие Трампа было точной копией его первого, но с существенным отличием", — отмечает Джеймс.

Если при встрече Трамп похлопывал Путина по плечу и рукопожатие казалось очень дружелюбным, то после встречи все изменилось.

"В конце пожатие руки было таким же, как и раньше, с поднятым большим пальцем, но в то же время с пристальным взглядом, и на этот раз Трамп быстро отпустил руку Путина. Не похлопывал и не притягивал его к себе", — сказала она.

Ранее, вскоре после приземления на Аляске в пятницу, два мировых лидера пожали друг другу руки и обменялись парой слов перед переговорами, направленными на прекращение войны в Украине.

Трамп первым вышел из своего самолета, сжав кулак, прежде чем спуститься по длинной лестнице и пройти по красной дорожке, чтобы дождаться выхода Путина из своего самолета.

Пока Путин совершал длительную прогулку, Трамп хлопал в ладоши и улыбался — поразительное приветствие для авторитарного лидера РФ, обвиняемого в убийствах мирных жителей, от президента США.

Эксперт по языку тела рассказала, как менялась динамика между Путиным и Трампом Фото: Getty Images

Между ними прослеживалась дружеская атмосфера: они пожали друг другу руки и обменялись, судя по всему, любезностями.

Джеймс говорит, что аплодисменты президента США нарушили четкую хореографию дня.

"Этот жест, казалось, символизировал награду и празднование. В качестве приветствия это было настоящим поглаживанием по самолюбию", — сказал Джеймс.

Говоря об их рукопожатии, она утверждает, что похлопывание кулаков и бицепсов Путина, по всей видимости, "восстановило часть той связи, которая связывала их в прошлом".

Они несколько раз соприкасались руками, локтями и спинами, пока шли вместе по красной дорожке к месту фотосессии перед самолетом Air Force One.

Рейчел Скотт, журналистка американского СМИ АВС, крикнула Путину: "Президент Путин, вы прекратите убивать мирных жителей?" На это российский президент указал на ухо и пожал плечами, давая понять, что он не расслышал или не понял вопроса.

Затем Трамп, положив руку ему на спину, повел Путина к президентскому лимузину, известному как "Зверь".

Они вместе поехали к месту встречи, посвященной переговорам о прекращении многолетней войны с Украиной.

Когда их увозили, через окна было видно, как они беседуют, а на лице Путина сияет широкая улыбка.

"Мимолетное выражение лица Путина, когда он выезжал из аэропорта в одной машине с Трампом, резюмировало динамику языка тела при первом приветствии этих двух мужчин. Его лицо расплылось в лучезарной, самодовольной улыбке, которую он адресовал мировой прессе", — добавила она.

Грандиозный пролет самолетов B-2 перед встречей, похоже, ошеломил Путина: оба мужчины подняли головы к небу.

Этот жест стал одновременно приветствием и предупреждением о том, что Путин находится в качестве гостя на суверенной американской земле.

В конце встречи Трампа и Путина с их главными советниками по международным отношениям они признали, что сделка не была заключена.

Однако они выразили оптимизм в отношении переговоров о прекращении войны. Впрочем, завершение саммиты вышло скомканным, Путин и Трамп не общались с журналистами после встречи и не отвечали на вопросы. И Трамп улетел в Вашингтон отказавшись от торжественного обеда.

Эксперты по национальной безопасности предупредили, что Трамп уже подарил Путину "победу", пригласив его на территорию США впервые за десятилетие и согласившись исключить президента Украины Владимира Зеленского из переговоров.

Напомним, после встречи Путина и Трампа дочь спецпредставителя США по вопросам Украины Кита Келлога возмутилась тем, что американских солдат заставили расстилать красную ковровую дорожку для Путина.

Также Фокус писал, что первая леди США Мелания Трамп написала Путину письмо, а Дональд Трамп лично вручил его на встрече. Ее волновал вопрос похищенных Россией украинских детей.