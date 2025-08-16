Острые вопросы: названо имя журналистки, спросившей Путина об убийствах мирных жителей Украины (видео)

Политический репортер телеканала ABC Рэйчел Скотт не побоялась спросить у президента России Владимира Путина, когда он перестанет убивать гражданских.

Журналистка спрашивает Путина о сроках установления режима прекращения огня в Украине, чтобы перестали гибнуть гражданские. Об этом она написала в соцсети Х и показала соответствующее видео.

На кадрах слышно, как Путин в ответ на вопросы Скотт об убийствах мирных жителей лишь улыбался и что-то отвечал.

"Меня спрашивали, что Путин ответил на мои вопросы. Многое было неясно, я его не слышала. Он что-то беззвучно произнес", — прокомментировала она.

Далее видео обрывается на моменте, когда представителей прессы просят выйти из зала перед начало закрытой части переговоров. А во время пресс-конференции по итогам встречи Рэйчел Скотт спросила Путина, почему он уничтожает оппозицию внутри России и чего он боится.

Путина спросили, почему он уничтожает оппозицию в РФ

Напомним, первая леди США Мелания Трамп написала Путину личное письмо, а Дональд Трамп лично вручил его на встрече. Ее волновал вопрос похищенных Россией украинских детей.

Фокус собрал главные моменты встречи президентов США и РФ на Аляске. Несмотря на "продуктивные" разговоры, мирная сделка по Украине не доcтигнута.