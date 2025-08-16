Гострі питання: названо ім'я журналістки, яка запитала Путіна про вбивства мирних жителів України (відео)

Політична репортерка телеканалу ABC Рейчел Скотт не побоялася запитати у президента Росії Володимира Путіна, коли він перестане вбивати цивільних.

Related video

Журналістка запитує Путіна про терміни встановлення режиму припинення вогню в Україні, щоб перестали гинути цивільні. Про це вона написала в соцмережі Х і показала відповідне відео.

На кадрах чути, як Путін у відповідь на запитання Скотт про вбивства мирних жителів лише посміхався і щось відповідав.

"Мене запитували, що Путін відповів на мої запитання. Багато що було неясно, я його не чула. Він щось беззвучно вимовив", — прокоментувала вона.

Далі відео обривається на моменті, коли представників преси просять вийти із залу перед початком закритої частини переговорів. А під час пресконференції за підсумками зустрічі Рейчел Скотт запитала Путіна, чому він знищує опозицію всередині Росії і чого він боїться.

Путіна запитали, чому він знищує опозицію в РФ

Нагадаємо, перша леді США Меланія Трамп написала Путіну особистого листа, а Дональд Трамп особисто вручив його на зустрічі. Її хвилювало питання викрадених Росією українських дітей.

Фокус зібрав головні моменти зустрічі президентів США і РФ на Алясці. Незважаючи на "продуктивні" розмови, мирної угоди щодо України не досягнуто.