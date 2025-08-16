"Угоди і санкцій поки що немає": Путін і Трамп зустрілися на Алясці, про що домовилися президенти

Перша за більш ніж чотири роки зустріч президентів США і Росії відбулася на американській військовій базі Ельмендорф-Річардсон на Алясці. Лідери назвали розмову "продуктивною", але мирної угоди щодо війни в Україні поки не досягли. Фокус представляє головні моменти історичної зустрічі.

Президенти США і Росії Дональд Трамп і Володимир Путін зустрілися на американській військовій базі Ельмендорф-Річардсон у місті Анкорідж штату Аляска.

Зустріч проходила під гаслом Pursuing Peace ("У гонитві за миром") — саме цей напис розмістили на банерах у пресцентрі. Очевидно, що головною темою діалогу став пошук шляхів миру в Україні.

Трамп зустрів Путіна на червоній килимовій доріжці, лідери обмінялися доброзичливими рукостисканнями й оплесками.

Під час рукостискань президентів журналісти кричали Путіну такі запитання: "Ви погодитеся на припинення вогню і вбивати цивільних?" Однак російський президент зробив вигляд, що не почув або не зрозумів сказаного. Далі він сів у "Кадилак" американського президента і обидва покинули аеродром.

Переговори у форматі "три на три" тривали 2 години 45 хвилин, і, крім президентів, у них брали участь російські та американські високопосадовці.

Від РФ були міністр закордонних справ Сергій Лавров і помічник із зовнішньої політики Юрій Ушаков. Трампу допомагали вести діалог держсекретар Марко Рубіо і спецпосланець Стів Віткофф.

Після переговорів президенти провели спільну пресконференцію, але журналістам не дали можливості поставити запитання.

Переговори в Анкориджі: очікування від зустрічі Трампа і Путіна

Дональд Трамп раніше заявив, що вже в перші хвилини зрозуміє, чи вдасться у них із Путіним "хороша зустріч". Шанси на успіх у діалозі з Путіним він оцінював на рівні 75% і сумнівався в досягненні миттєвого припинення вогню в Україні.

Перед вильотом в Анкоридж Трамп написав у своїй соціальній мережі Truth Social лише два слова: "Ставки високі!!!" Президент України Володимир Зеленський на це відповів, що "ставки справді високі", оскільки саміт на Алясці має відкрити можливості реального шляху до чесного миру і розмови в тристоронньому форматі.

Російська сторона теж озвучувала очікування від саміту на Алясці. Лавров сподівався на зняття деяких санкцій з його країни, але водночас не став загадувати нічого наперед.

"Ми знаємо, що у нас є аргументи, позиція зрозуміла і чітка. Ми будемо їх викладати", — говорив він.

Тим часом спецпредставник президента РФ з економічного співробітництва із зарубіжними країнами Кирило Дмитрієв висловлював оптимізм, називаючи зустріч "найважливішою для всього світу".

Саміт на Алясці: домовленості Трампа і Путіна

Закриті переговори президентів закінчилися 16 серпня близько 1:00 за київським часом. Пресконференція лідерів тривала не більше 15 хвилин. Першим виступив Володимир Путін і назвав переговори "корисними та змістовними".

Інших деталей розмови він не розкрив, але зауважив, що провести зустріч на Алясці було його ініціативою.

Путін також назвав українців "братнім" народом і заявив про необхідність припинити війну. За його словами, якби Трамп був президентом, російська армія не почала б повномасштабної війни в Україні.

Трамп заявив, що угоду щодо України, на жаль, укласти не вдалося. Однак він вважає зустріч із Путіним продуктивною: обидві сторони "досягли істотного прогресу" під час переговорів.

Трамп упевнений, що зараз з'явився "непоганий шанс для досягнення миру". Після зустрічі Трамп збирається зателефонувати Володимиру Зеленському та колегам по НАТО, щоб розповісти їм про переговори з Путіним.

Також російський президент запропонував Трампу англійською мовою наступного разу зустрітися в Москві. Президент США обіцяв подумати над цією ідеєю.

Переговори США та Росії: послання Зеленському

Пізніше Дональд Трамп дав інтерв'ю телеканалу Fox News, де докладніше розповів суть переговорів з Путіним. Багато параметрів угоди щодо України нібито узгоджені і залишаються лише "одне-два неврегульованих питання".

За запевненням Трампа, зараз м'яч на боці Зеленського і від нього залежить, чи буде мирна угода з Росією. Довести угоду про припинення вогню в Україні до кінця має саме Зеленський.

"Ми погодилися за багатьма пунктами. Зараз справа за Зеленським, довести угоду до кінця. Європейським країнам теж треба трохи взяти участь у цьому", — сказав він.

Президент України поки що публічно не коментував результатів зустрічі Путіна і Трампа, а також коментарів американського лідера.

Тепер сторони розпочинають підготовку тристоронньої зустрічі за участю Путіна і Зеленського. Трамп теж хоче брати участь у цих переговорах, але коли і де вони відбудуться, невідомо.

Загалом президент США високо оцінив переговори з російським колегою — на 10 балів із 10. А про нові санкції проти Росії та її торгових партнерів Трамп обіцяє не думати найближчі 2-3 тижні.

Нагадаємо, західні експерти коментували результати зустрічі Путіна і Трампа на Алясці. На думку ексрадника Трампа з нацбезпеки Джона Болтона, "Путін явно переміг".

Експерт з мови тіла і жестів раніше говорив, що першим словом Трампа перед зустріччю з Путіним було "Нарешті". Також президент РФ сказав, що "припинить війну, коли його про це попросять".