"Сделки и санкций пока нет": Путин и Трамп встретились на Аляске, о чем договорились президенты

Первая за более чем четыре года встреча президентов США и России состоялась на американской военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске. Лидеры назвали разговор "продуктивным", но мирной сделки по войне в Украине пока не добились. Фокус представляет главные моменты исторической встречи.

Related video

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин встретились на американской военной базе Эльмендорф-Ричардсон в городе Анкоридж штата Аляска.

Встреча проходила под лозунгом Pursuing Peace ("В погоне за миром") — именно эту надпись разместили на баннерах в пресс-центре. Очевидно, что главной темой диалога стал поиск путей мира в Украине

Трамп встретил Путина на красной ковровой дорожке, лидеры обменялись дружелюбными рукопожатиями и аплодисментами.

Во время рукопожатий президентов журналисты кричали Путину такие вопросы: "Вы согласитесь на прекращение огня и убивать гражданских?" Однако российский президент сделал вид, что не услышал или не понял сказанное. Далее он сел в "Кадиллак" американского президента и оба покинули аэродром.

Переговоры в формате "три на три" длились 2 часа 45 минут и кроме президентов в них участвовали российские и американские высокопоставленные чиновники.

От РФ были министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник по внешней политике Юрий Ушаков. Трампу помогали вести диалог госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф.

После переговоров президенты провели совместную пресс-конференцию, но журналистам не дали возможность задать вопросы.

Переговоры в Анкоридже: ожидания от встречи Трампа и Путина

Дональд Трамп ранее заявил, что уже в первые минуты поймет, получится ли у них с Путиным "хорошая встреча". Шансы на успех в диалоге с Путиным он оценивал на уровне 75% и сомневался в достижении мгновенного прекращения огня в Украине.

Перед вылетом в Анкоридж Трамп написал в своей социальной сети Truth Social лишь два слова: "Ставки высоки!!!" Президент Украины Владимир Зеленский на это ответил, что "ставки действительно высоки", так как саммит на Аляске должен открыть возможности реального пути к честному миру и разговору в трехстороннем формате.

Российская сторона тоже озвучивала ожидания от саммита на Аляске. Лавров надеялся на снятие некоторых санкций с его страны, но одновременно не стал загадывать ничего наперед.

"Мы знаем, что у нас есть аргументы, позиция понятная и четкая. Мы будем их излагать", — говорил он.

Тем временем спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев выражал оптимизм, называя встречу "важнейшей для всего мира".

Саммит на Аляске: договоренности Трампа и Путина

Закрытые переговоры президентов закончились 16 августа около 1:00 по киевскому времени. Пресс-конференция лидеров длилась не более 15 минут. Первым выступил Владимир Путин и назвал переговоры "полезными и содержательными".

Других деталей разговора он не раскрыл, но заметил, что провести встречу на Аляске было его инициативой.

Путин также назвал украинцев "братским" народом и заявил о необходимости прекратить войну. По его словам, если бы Трамп был президентом, российская армия не начала бы полномасштабную войну в Украине.

Трамп заявил, что сделку по Украине, к сожалению, заключить не удалось. Однако он считает встречу с Путиным продуктивной: обе стороны "достигли существенного прогресса" в ходе переговоров.

Трамп уверен, что сейчас появился "неплохой шанс для достижения мира". После встречи Трамп собирается позвонить Владимиру Зеленскому и коллегам по НАТО, чтобы рассказать им о переговорах с Путиным.

Также российский президент предложил Трампу на английском языке в следующий раз встретиться в Москве. Президент США обещал подумать над этой идеей.

Переговоры США и России: послание Зеленскому

Позднее Дональд Трамп дал интервью телеканалу Fox News, где подробнее рассказал суть переговоров с Путиным. Многие параметры сделки по Украине якобы согласованы и остаются лишь "один-два неурегулированных вопроса".

По заверению Трампа, сейчас мяч на стороне Зеленского и от него зависит, будет ли мирное соглашение с Россией. Довести сделку о прекращении огня в Украине до конца должен именно Зеленский.

"Мы согласились по многим пунктам. Cейчас дело за Зеленским, довести сделку до конца. Европейским странам тоже надо немного поучаствовать в этом", — сказал он.

Президент Украины пока публично не комментировал результаты встречи Путина и Трампа, а также комментарии американского лидера.

Теперь стороны приступают к подготовке трехсторонней встречи с участием Путина и Зеленского. Трамп тоже хочет участвовать в этих переговорах, но когда и где они пройдут, неизвестно.

В целом президент США высоко оценил переговоры с российским коллегой — на 10 баллов из 10. А о новых санкциях против России и ее торговых партнеров Трамп обещает не думать ближайшие 2-3 недели.

Напомним, западные эксперты комментировали результаты встречи Путина и Трампа на Аляске. По мнению экс-советника Трампа по нацбезопасности Джона Болтона, "Путин явно победил".

Эксперт по языку тела и жестов ранее говорил, что первым словом Трампа перед встречей с Путиным было "Наконец-то". Также президент РФ сказал, что "прекратит войну, когда его об этом попросят".