Спор о границах и землях: Трамп оценил шансы на успех встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что при успешном саммите на Аляске будет инициировать переговоры с украинским лидером. Он подчеркнул, что Киев будет участвовать во всех обсуждениях относительно возможных территориальных решений.

Как сообщает The Guardian, Дональд Трамп отметил, что если переговоры с Владимиром Путиным на Аляске пройдут результативно, он будет настаивать на проведении второй встречи с участием президента Украины Владимира Зеленского. По словам Трампа, он "хотел бы сделать это почти немедленно", однако точных сроков не назвал.

Дональд Трамп в разговоре с Fox News Radio заявил, что его основным приоритетом являются продвинутые переговоры с Путиным. После саммита на Аляске он намерен сразу связаться с Зеленским, чтобы "перевезти его туда, где они собираются встретиться". Однако американский президент не исключил, что этого звонка может и не состояться.

"Если это плохая встреча, я никому не буду звонить. Я иду домой. Но если это будет хорошая встреча, я позвоню президенту Зеленскому и европейским лидерам", — отметил он.

Трамп сообщил, что для следующих переговоров рассматриваются три места проведения. По его мнению, "проще всего было бы остаться на Аляске".

Американский лидер оценил шансы на успех встречи с Путиным на Аляске в 75%. Однако он выразил сомнения, что во время переговоров удастся достичь мгновенного прекращения огня в Украине.

По информации The Wall Street Journal, в разговоре с президентом Сербии Александром Вучичем Трамп объяснил, что Зеленского пригласит на вторую встречу с Путиным только в случае, если итоги переговоров на Аляске создадут основу для прямых украинско-российских контактов. Источники издания отмечают, что американский лидер опасается, что присутствие Зеленского на начальном этапе может осложнить переговоры.

Как сообщал Фокус, накануне встречи президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске, пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что подписания документов не ожидается.

Фокус также писал, что со своей стороны Владимир Зеленский заявил, что во время запланированных на 15 августа переговоров президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным ни одно решение не может быть принято без Киева.