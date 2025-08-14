Подписания не ожидается: Песков рассказал, чего ждать от встречи Трампа и Путина

Накануне встречи президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков сделал ряд заявлений о грядущем диалоге.

В частности он заявил, что на саммите России и США на Аляске будут обсуждаться вопросы, связанные с украинским урегулированием, но подписания документов по итогам саммита Путина и Трампа не ожидается, сообщает информагентство "РИА Новости".

Также Песков добавил, что сейчас "речь идет о российско-американской встрече на высшем уровне". По его словам, вопросы, связанные с позицией Украины, относятся к последующим этапам.

"Трамп демонстрирует беспрецедентно необычный подход к решению самых сложных вопросов, эти действия высоко оцениваются Москвой и Путиным лично", – подчеркнул спикер Кремля.

На вопрос журналистов о том, чего ждать от встречи глав двух государств, Песков ответил:

"Забегать вперед и предрекать результаты саммита России и США на Аляске было бы ошибкой".

Он также заверил, что подготовка к этой встрече прошла "в сжатые сроки", и все параметры были соблюдены.

Ранее помощник Путина Юрий Ушаков заявлял, что тема Украины будет центральной на этой встрече.

Дональд Трамп уже пообещал позвонить украинскому президенту после разговора с Путиным, чтобы обсудить организацию второй встречи, уже с участием Зеленского.

Американский президент сомневается, что беседа с Путиным принесет сразу же желаемый результат, и очертил ее как "обмен мнениями про границы и территории".

На прошлой неделе он заявил, что Зеленского не позвали на встречу на Аляску, потому что за 3,5 года тот якобы так и не решил ничего касательно урегулирования войны в Украине, хотя все это время ездил по миру.

Тем временем на польском портале Onet появилась информация о содержании договоренностей, который якобы достигли Трамп и Путин. Согласно источникам медиа, Украина должна согласиться на потерю территорий, РФ получает их во владение на 100 лет, на войне объявляется перемирие, а Москва постепенно избавляется от санкций. Указано, что это условия, которые предложил президент США, который иначе пригрозил РФ новыми ограничениями.

В свою очередь Владимир Зеленский заявил, что во время запланированных на 15 августа переговоров президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным ни одно решение не может быть принято без Киева.

Ранее Фокус писал, что встреча двух президентов состоится на военной базе США, а также рассказывал, с кем полетел Путин и во сколько начнется встреча с Трампом. Мы также информировали, почему этот разговор может ослабить позиции Украины.