Трамп и Путин 15 августа встретятся в Анкоридже на Аляске, — Белый дом

Встреча президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина 15 августа состоится в Анкоридже — крупнейшем городе американского штата Аляска.

О месте встречи Дональда Трампа и Владимира Путина сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт во время брифинга 12 августа. По ее словам, президент США отправится в Анкоридж 15 августа утром.

"В пятницу утром президент Трамп отправится через страну в Анкоридж, штат Аляска, для двусторонней встречи с российским президентом Владимиром Путиным. Жестокая война между Россией и Украиной вспыхнула под некомпетентным руководством Джо Байдена, но президент Трамп решил попытаться закончить эту войну и остановить убийства. Как президент он говорил снова и снова, что всегда будет на стороне мира и партнерства, когда эти результаты могут быть достигнуты", — заявила Кэролайн Ливитт.

По словам пресс-секретаря, встречу предложил Владимир Путин, когда специальный представитель президента США Стив Уиткофф посещал Москву 4 августа.

Она также упомянула о встрече президентов Армении и Азербайджана в Вашингтоне 8 августа и подписании соглашения о прекращении боевых действий между странами.

"Сейчас в мире нет лидера, который был бы более предан предотвращению и прекращению войн, чем президент Дональд Трамп", — сказала пресс-секретарь президента США.

Встреча Трампа и Путина: детали

Сам Дональд Трамп также сообщал, что его встреча с Владимиром Путиным состоится 15 августа в штате Аляска, и назвал ее "долгожданной". Помощник президента РФ Юрий Ушаков подтверждал эту информацию.

Рассказывая о своей предстоящей встрече с Путиным, Трамп во время брифинга 11 августа сказал, что следующей будет встреча в трехстороннем формате. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский встретится с российским лидером в двустороннем формате или в трехстороннем — с участием Дональда Трампа.

Зеленский в свою очередь 12 августа заявил, что Путин и Трамп ничего не примут без участия Украины, впрочем отметил, что встреча на Аляске может быть важной для двустороннего трека Вашингтона и Москвы.