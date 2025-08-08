"Обязались навсегда": Армения и Азербайджан подписали соглашение о прекращении боевых действий (видео)
Армения и Азербайджан "обязались навсегда" прекратить все боевые действия и уважать территориальную целостность друг друга.
Кроме того, страны также договорились открыть двустороннюю торговлю, заявил президент США Дональд Трамп.
"Вы двое будете иметь прекрасные отношения, а если нет, позвоните мне, и я все улажу", — отметил Трамп.
После этого Трамп, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильгам Алиев подписали соответствующее соглашение о прекращении боевых действий.
Трамп также подчеркнул, что США отменяют ограничения на сотрудничество в области обороны с Азербайджаном.
"Чуть позже мы получим информацию о войне между Украиной и Россией", — подчеркнул Трамп.
Напомним, 8 августа Белый дом сообщил, что встреча Трампа и Путина запланирована на следующую неделю.
Фокус также писал об обострении конфликта Азербайджана с РФ.