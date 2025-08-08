Встреча Трампа и Путина запланирована на следующую неделю, — Белый дом

По словам высокопоставленного чиновника Белого дома, саммит Дональда Трампа и Владимира Путина намечен на конец следующей недели. По словам чиновника, место проведения все еще обсуждается, но среди возможных вариантов — ОАЭ, Венгрия, Швейцария и Рим.

Дальнейшие детали и логистика пока неясны и весьма изменчивы. Точная дата встречи Владимира Путина и Дональда Трампа пока не ясна, и неизвестно, будет ли в ней участвовать президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на официального представителя Белого дома.

Чиновник заявил, что россияне предоставили список требований для возможного прекращения огня, и теперь Вашингтон пытается заручиться поддержкой Украины и европейских союзников.

Со своей стороны, украинцы давно заявляли, что не уступят ни одной территории, незаконно аннексированной Россией.

Новость дополняется…