Зустріч Трампа і Путіна заплановано на наступний тиждень, — Білий дім

За словами високопоставленого чиновника Білого дому, саміт Дональда Трампа і Володимира Путіна заплановано на кінець наступного тижня. За словами чиновника, місце проведення все ще обговорюють, але серед можливих варіантів — ОАЕ, Угорщина, Швейцарія та Рим.

Подальші деталі та логістика поки що незрозумілі й дуже мінливі. Точна дата зустрічі Володимира Путіна і Дональда Трампа поки що не зрозуміла, і невідомо, чи братиме в ній участь президент України Володимир Зеленський. Про це повідомляє Sky News з посиланням на офіційного представника Білого дому.

Чиновник заявив, що росіяни надали список вимог для можливого припинення вогню, і тепер Вашингтон намагається заручитися підтримкою України та європейських союзників.

Зі свого боку, українці давно заявляли, що не поступляться жодною територією, незаконно анексованою Росією.

Новина доповнюється...