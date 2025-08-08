"Зобов'язались назавжди": Вірменія та Азербайджан підписали угоду про припинення бойових дій (відео)

Вірменія та Азербайджан "зобов'язались назавжди" припинити всі бойові дії та поважати територіальну цілісність одне одного.

Крім того, країни також домовились відкрити двосторонню торгівлю, заявив президент США Дональд Трамп.

"Ви двоє будете мати чудові відносини, а якщо ні, зателефонуйте мені, і я все владнаю", — зазначив Трамп.

Після цього Трамп, а також прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян і президент Азербайджану Ільгам Алієв підписали відповідну угоду про припинення бойових дій.

Трамп також підкреслив, що США скасовують обмеження на співпрацю в галузі оборони з Азербайджаном.

"Трохи пізніше ми отримаємо інформацію щодо війни між Україною та Росією", — наголосив Трамп.

Нагадаємо, 8 серпня Білий дім повідомив, що зустріч Трампа і Путіна заплановано на наступний тиждень.

