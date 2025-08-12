"Никто это не примет": Зеленский заявил, что Путин и Трамп ничего не решат без Украины (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время запланированных на 15 августа переговоров президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным ни одно решение не может быть принято без Киева. Он добавил, что обязательно состоится и трехсторонняя встреча лидеров, однако дата еще не определена.

Глава государства отметил, что переговоры на уровне лидеров важны в любом случае, а встреча Путина и Трампа может быть важной для двустороннего трека этих стран. Он прокомментировал предстоящий саммит во время выступления на "Украинском молодежном форуме 2025: Молодежь Здесь!" 12 августа, запись которого опубликовали "Новости.Live".

"Что касается переговоров: в любом случае они важны на уровне лидеров, но говорить об Украине без Украины невозможно и никто это не примет. Поэтому разговор президента Соединенных Штатов и Путина — а мы поддерживаем Соединенные Штаты — безусловно, могут быть важны для их двустороннего трека, но ничего об Украине без нас они принять не могут", — отметил Зеленский.

Он добавил, что верит и надеется на то, что Дональд Трамп это осознает и понимает. По словам Зеленского, трехсторонняя встреча на уровне лидеров состоится безусловно, однако дата еще не определена.

"Если мы хотим закончить войну — так оно и будет. И там будут подниматься те или иные вопросы. Стоять на правде, на своей правде, безусловно делать все, чтобы эта война закончилась. И есть вещи, которые есть у тебя в сердце, есть вещи, которые есть у тебя в Конституции", — сказал украинский президент.

Зеленский отметил, что сейчас идет война за независимость Украины, украинцам нельзя сдавать свою свободу.

"И мало, кто осознает, что эту войну за независимость Украина уже выстояла. Надо еще немного пройти времени, чтобы нас не сломали, кто-либо", — сказал президент.

Что известно о встрече Путина и Трампа

11 августа Трамп прокомментировал свою предстоящую встречу с Путиным. Он заявил, что собирается сказать российскому лидеру, что "он должен закончить эту войну". По словам американского президента, следующая встреча состоится между Зеленским и Путиным, в трехстороннем или двустороннем формате.

Помощник российского президента Юрий Ушаков также говорил, что датой саммита лидеров будет 15 августа.