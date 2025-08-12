"Ніхто це не прийме": Зеленський заявив, що Путін і Трамп нічого не ухвалять без України (відео)

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час запланованих на 15 серпня переговорів президента США Дональда Трампа з президентом РФ Володимиром Путіним жодне рішення не може бути ухвалене без Києва. Він додав, що обов'язково відбудеться і тристороння зустріч лідерів, однак дата ще не визначена.

Голова держави зазначив, що перемовини на рівні лідерів важливі у будь-якому разі, а зустріч Путіна і Трампа може бути важливою для двостороннього треку цих країн. Він прокоментував майбутній саміт під час виступу на "Українському молодіжному форумі 2025: Молодь Тут!" 12 серпня, запис якого опублікували "Новини.Live".

"Що стосується перемовин: у будь-якому випадку вони важливі на рівні лідерів, але говорити про Україну без України неможливо і ніхто це не прийме. Тому розмова президента Сполучених Штатів і Путіна — а ми підтримуємо Сполучені Штати — безумовно, можуть бути важливі для їхнього двостороннього треку, але нічого про Україну без нас вони ухвалити не можуть", — зазначив Зеленський.

Він додав що вірить і сподівається на те, що Дональд Трамп це усвідомлює та розуміє. За словами Зеленського, тристороння зустріч на рівні лідерів відбудеться безумовно, проте дата ще не визначена.

"Якщо ми хочемо закінчити війну — так воно і буде. І там будуть підійматись ті чи інші питання. Стояти на правді, на своїй правді, безумовно робити все, щоб ця війна закінчилась. І є речі, які є у тебе в серці, є речі, які є у тебе в Конституції", — сказав український президент.

Зеленський зазначив, що наразі йде війна за незалежність України, українцям не можна здавати свою свободу.

"І мало, хто усвідомлює, що цю війну за незалежність Україна вже вистояла. Треба ще трішки пройти часу, щоб нас не зламали, будь-хто", — сказав президент.

Що відомо про зустріч Путіна і Трампа

11 серпня Трамп прокоментував свою майбутню зустріч з Путіним. Він заявив, що збирається сказати російському лідеру, що "він має закінчити цю війну". За словами американського президента, наступна зустріч відбудеться між Зеленським і Путіним, у тристоронньому чи двосторонньому форматі.

Помічник російського президента Юрій Ушаков також говорив, що датою саміту лідерів буде 15 серпня.