Зустріч Путіна і Трампа: у Росії назвали ймовірну дату саміту лідерів

Путін і Трамп можуть зустрітися вже наступного тижня — орієнтовною датою називають 15 серпня. Окрім цього, Кремль розглядає Об’єднані Арабські Емірати як можливий майданчик для саміту.

Related video

Як повідомляють російські ЗМІ з посиланням на джерела, зустріч президентів Росії Володимира Путіна та США Дональда Трампа може відбутися вже наступного тижня. Зокрема, за інформацією агентства ТАСС, помічник російського лідера Юрій Ушаков заявив, що саме наступний тиждень було визначено як орієнтир для проведення перемовин.

"Був орієнтир — наступний тиждень, але сторони тільки починають безпосередню підготовку до цієї важливої зустрічі. Скільки саме триватиме підготовка — сказати важко. Втім, варіант зустрічі наступного тижня цілком розглядався, і ми до нього ставимося позитивно", — зазначив Ушаков.

Раніше видання The New York Times повідомляло, що Трамп розраховує зустрітися з Путіним саме наступного тижня.

Крім того, одним із можливих місць для проведення саміту Кремль вважає Об'єднані Арабські Емірати. Про це заявив сам Путін після переговорів з президентом ОАЕ, що відбулися в Кремлі.

"У нас багато друзів, які готові допомогти в організації заходу такого масштабу. Один із них — президент ОАЕ. Думаю, ми ухвалимо рішення, але це цілком підходяще місце", — зазначив російський лідер, проводячи екскурсію для свого гостя по Великому Кремлівському палацу.

Зустріч президентів РФ та США — що відомо

Нагадаємо, що після візиту спецпосланця США Стіва Віткоффа до Москви Путін запропонував провести зустріч із Трампом. Той зателефонував європейським лідерам і заявив про можливі переговори вже наступного тижня, а згодом — і тристоронню зустріч із Зеленським.

У Білому домі підтвердили зацікавленість Трампа в таких перемовинах — "заради завершення жорстокої війни". Місце зустрічі ще узгоджують, однак, як вже зазначалося, серед варіантів є Об'єднані Арабські Емірати.

Також Фокус писав, що Трамп погодиться на зустріч із Путіним лише за умови попередніх переговорів російського лідера із Володимиром Зеленським. Ба більше, президент США сам визнав, що не надто довіряє Путіну, і підкреслив, що без конкретних кроків з боку Росії про мир говорити рано.