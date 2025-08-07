"Кінець жорстокої війни": Трамп змушує помічників швидше готувати зустріч із Путіним і Зеленським, — CNN

Помічники президента США Дональда Трампа негайно приступили до планування його зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним. Переговори можуть відбутися вже наступного тижня.

Після зустрічі Путіна зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом у Москві, Трамп дзвонив європейським лідерам і заявив про ймовірну зустріч із Путіним уже наступного тижня, повідомили джерела каналу CNN.

За задумом Трампа, далі мають відбутися тристоронні переговори з президентом України Володимиром Зеленським. Співрозмовники каналу в європейських урядах підтвердили факт цієї розмови.

Два чиновники Білого дому розповіли, що Путін запропонував Віткоффу організувати зустріч із Трампом. Тепер американський лідер хоче швидше планувати свою президентську поїздку, хоча організація важливих зустрічей світових лідерів вимагає більше часу, зауважили чиновники.

Місце зустрічі ще не визначили, зараз обговорюють кілька варіантів. Переговори можуть відбутися наступного тижня, або протягом двох тижнів.

Росіяни, за словами прессекретаря Білого дому Керолайн Левітт, побажали зустрітися з Трампом. Він відкритий для зустрічей як із Путіним, так і з Зеленським заради "кінця жорстокої війни", заявила вона.

Трамп неодноразово заявляв про зустріч із Путіним після повернення в Білий дім у січні, але зараз його коментарі виглядають більш конкретними, помітили журналісти телеканалу.

Водночас Трамп дедалі більше дратується через опір Росії його мирним зусиллям. Після зустрічі Віткоффа і Путіна у квітні ЗС РФ посилили наступ на Україну, обрушивши на міста шквал ракет і безпілотників, повідомили джерела.

У напружених телефонних розмовах Трамп називав атаки Росії огидними і звинуватив Путіна в поширенні брехні.

Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо заявляв, що перед зустріччю Путіна і Трампа "має багато чого статися". Дипломат допустив телефонну розмову двох президентів найближчими днями.

Водночас Дональд Трамп називає Росію "надзвичайною загрозою" для Штатів, оскільки Путін може проігнорувати дедлайн для завершення війни в Україні.