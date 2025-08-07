"Конец жестокой войны": Трамп заставляет помощников быстрее готовить встречу с Путиным и Зеленским, – CNN

Помощники президента США Дональда Трампа немедленно приступили к планированию его встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Переговоры могут пройти уже на следующей неделе.

Related video

После встречи Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Москве, Трамп звонил европейским лидерам и заявил о вероятной встрече с Путиным уже на следующей неделе, сообщили источники канала CNN.

По задумке Трампа, далее должны пройти трехсторонние переговоры, с президентом Украины Владимиром Зеленским. Собеседники канала в европейских правительствах подтвердили факт этого разговора.

Два чиновника Белого дома рассказали, что Путин предложил Уиткоффу организовать встречу с Трампом. Теперь американский лидер хочет быстрее планировать свою президентскую поездку, хотя организация важных встреч мировых лидеров требует больше времени, заметили чиновники.

Место встречи еще не определили, сейчас обсуждается несколько вариантов. Переговоры могут состояться на следующей неделе, либо в течение двух недель.

Россияне, по словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, пожелали встретиться с Трампом. Он открыт для встреч как с Путиным, так и с Зеленским ради "конца жестокой войны", заявила она.

Трамп неоднократно заявлял о встрече с Путиным после возвращения в Белый дом в январе, но сейчас его комментарии выглядят более конкретными, заметили журналисты телеканала.

В то же время Трамп все больше раздражается из-за сопротивления России его мирным усилиям. После встречи Уиткоффа и Путина в апреле ВС РФ усилили наступление на Украину, обрушив на города шквал ракет и беспилотников, сообщили источники.

В напряженных телефонных разговорах Трамп называл атаки России отвратительными и обвинил Путина в распространении лжи.

Напомним, госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что перед встречей Путина и Трампа "должно многое случиться". Дипломат допустил телефонный разговор двух президентов в ближайшие дни.

Одновременно Дональд Трамп называет Россию "чрезвычайной угрозой" для Штатов, так как Путин может проигнорировать дедлайн для завершения войны в Украине.