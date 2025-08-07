Встреча Трампа и Путина: Рубио анонсировал разговор и раскрыл, какие вопросы станут ключевыми в завершении войны

Государственный секретарь США Марко Рубио прокомментировал возможную встречу Дональда Трампа и Владимира Путина, заявив, что перед этим "должно многое произойти", а также анонсировав разговор между лидерами.

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Марко Рубио сообщил также, что в США теперь "лучше понимают" условия, при которых Россия бы могла завершить войну против Украины. Фокус собрал главные заявления госсекретаря США, которые тот озвучил в эфире Fox News.

Комментируя возможность встречи двух лидеров уже на следующей неделе, Марко Рубио сообщил о том, что перед этим "должно многое случиться", несмотря на то, что встреча спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа с Путиным была продуктивной. Однако при этом чиновник такой возможности не исключает.

"Многое должно произойти, прежде чем Трамп встретится с Путиным", — отметил он.

При этом Марко Рубио допускает, что Трамп и Путин могут провести телефонный разговор в ближайшие дни. Однако он, по его словам, пока не запланирован.

Марко Рубио также прокомментировал вопрос новых санкций, которые рассматривают в США для усиления давления на Россию, чтобы достичь мирного соглашения. По его словам, Дональд Трамп должен принять решение по ним уже в ближайшее время.

"Трамп в ближайшие 24-36 часов примет решение о возможности введения новых санкций против России", — сообщил чиновник.

Какие вопросы станут ключевыми для окончания войны

По словам Марко Рубио, в завершении российско-украинской войны ключевыми станут вопросы территорий. При этом он не уточнил, о каких именно территориях идет речь.

В США считают, по словам Рубио, что на этом этапе на переговорах по Украине должен быть объявлен режим прекращения огня.

Напомним, 6 августа газета NYT сообщила, что Трамп намерен встретиться с Путиным уже на следующей неделе, а затем и с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Также 6 августа Владимир Зеленский пообщался с Дональдом Трампом после переговоров в Кремле.