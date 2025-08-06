Трамп намерен встретится с Путиным уже на следующей неделе, — СМИ

Президент США сообщил европейским лидерам о намерении встретиться с российским президентом Владимиром Путиным, а потом и с президентом Украины Владимиром Зеленским. Европейских коллег приглашать не будут.

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Встреча президентов должна пройти уже на следующей неделе. Об этом NYT сообщили два источника, знакомые с планом Дональда Трампа.

Инсайдеры утверждают, что президент США раскрыл свои планы в ходе телефонного разговора с европейскими лидерами в среду. Встречи будут проходить только с участием самого Трампа, Путина и Зеленского, без участия европейских коллег.

Европейские лидеры, которые пытались играть координирующую роль на встречах, посвященных прекращению военных действий между Россией и Украиной, одновременно поддерживая своего европейского соседа, похоже, согласились с заявлением Трампа, сообщил один из источников.

Пока неясно, согласились ли Путин и Зеленский с планом, описанным Трампом.

Однако Зеленский присутствовал на телефонном разговоре Трампа с европейскими лидерами, заявив после телефонного разговора, что у него была "беседа с президентом Трампом", и что его позиция и позиция европейских лидеров заключаются в том, что "война должна закончиться", но это должно быть "честное завершение".

В телефонном разговоре также приняли участие лидер Соединенного Королевства, канцлер Германии и генеральный секретарь НАТО, а также вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник Трампа Стив Уиткофф, который сегодня встречался с Путиным в Кремле.

Дональд Трамп уже рассказал подробности телефонного разговора в посте в социальных сетях, сообщив, что Уиткофф и Путин провели трехчасовую встречу. О планах на следующую неделю он не писал.

"После этого я проинформировал некоторых наших европейских союзников. Все согласны с тем, что эта война должна быть завершена, и мы будем работать над этим в ближайшие дни и недели. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу!", — написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Представители Белого дома и Кремля не прокомментировали планы Дональда Трампа провести встречу с Владимиром Путиным.

Напомним Дональд Трамп на протяжении нескольких месяцев пытался предоставить Путину возможность сесть за стол переговоров. Однако недавно он публично раскритиковал кремлевского лидера, заявив, что он просто пытается выиграть время.

А после визита Стива Уиткоффа в Москву на сайте Белого дома появился указ Трампа о повышении пошлин для Индии. И в одном из абзацев Россия названа "исключительной угрозой" для США.