Заплатит "высокую цену": СМИ выяснили, какой "удар" готовит Трамп, если Путин не пойдет на перемирие
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения санкций против российского "теневого флота" в случае, если Кремль не пойдет на перемирие в установленный дедлайн, который истекает уже 8 августа. Москва заплатит "высокую цену", если проигнорирует предложение мира.
Дополнительные санкции США против российского "теневого флота", если администрация действующего президента их введет, станут первым примером новых ограничений, введенных Америкой против России с момента возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Это выяснило издание Financial Times от нескольких источников из Белого дома.
"Теневой флот" России — сеть устаревших танкеров, которую использует Кремль для обхода санкций. Именно он позволил России поставлять нефть по более дорогой стоимости, чем предусматривает установленный "Большой семеркой" предел в 60 долларов за баррель. Преимущественно таким образом Кремль поставлял нефть в Китай и Индию.
Вероятно, администрация Трампа в этом вопросе руководствуется опытом экс-президента США Джо Байдена. Чиновники из его администрации в 2024 году пришли к выводу, что внесение в санкционный перечень отдельных судов имеет смысл, поскольку приносит результаты: страны, которые покупали российскую нефть, отказывались от сотрудничества с теми, кто попадал под санкции.
"В результате ЕС и Великобритания переняли эту практику", — говорится в материале.
Трамп все больше раздражен на Путина
У Дональда Трампа тем временем не утихает раздражение из-за Владимира Путина, поскольку Кремль игнорирует все предложения к миру с Украиной. Из-за этого, как сообщили источники в администрации президента США, Москва заплатит высокую цену, если откажется от мирных переговоров.
Пока же все зависит от того, с чем вернется из Москвы спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф, который в эти дни должен посетить Россию. Эту встречу Дональд Трамп подтвердил накануне.
"Если он вернется с пустыми руками, совсем без ничего, Трамп разозлится", — отметили источники издания.
Напомним, 4 августа Дональд Трамп рассказал о встрече Уиткоффа с российской стороной, заявив, что Кремль ждут санкции. Однако при этом президент США добавил, что россияне — "хитрые" и научились обходить ограничения.
Также 5 августа Дональд Трамп провел разговор с Владимиром Зеленским, в ходе которого лидеры обсудили российские удары, санкции и прекращение войны.