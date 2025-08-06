Заплатить "високу ціну": ЗМІ з'ясували, який "удар" готує Трамп, якщо Путін не піде на перемир'я
Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість запровадження санкцій проти російського "тіньового флоту" у випадку, якщо Кремль не піде на перемир'я у встановлений дедлайн, що збігає вже 8 серпня. Москва сплатить "високу ціну", якщо проігнорує пропозицію миру.
Додаткові санкції США проти російського "тіньового флоту", якщо адміністрація чинного президента їх запровадить, стануть першим прикладом нових обмежень, запроваджених Америкою проти Росії з моменту повернення Дональда Трампа до Білого дому. Це з'ясувало видання Financial Times від кількох джерел з Білого дому.
"Тіньовий флот" Росії — мережа застарілих танкерів, що використовує Кремль для обходу санкцій. Саме він дозволив Росії постачати нафту за дорожчою вартістю, аніж передбачає встановлена "Великої сімкою" межа у 60 доларів за барель. Переважно у такий спосіб Кремль постачав нафту до Китаю та Індії.
Ймовірно, адміністрація Трампа у цьому питанні керується досвідом експрезидента США Джо Байдена. Чиновники з його адміністрації у 2024 році дійшли до висновку, що внесення до санкційного переліку окремих суден має сенс, оскільки приносить результати: країни, які купували російську нафту, відмовлялися від співпраці з тими, хто потрапляв під санкції.
"В результаті ЄС і Велика Британія перейняли цю практику", — йдеться у матеріалі.
Трамп усе більше роздратований на Путіна
У Дональда Трампа тим часом не вщухає роздратування через Володимира Путіна, оскільки Кремль ігнорує усі пропозиції до миру з Україною. Через це, як повідомили джерела в адміністрації президента США, Москва заплатить високу ціну, якщо відмовиться від мирних переговорів.
Наразі ж усе залежить від того, з чим повернеться із Москви спецпредставник Трампа Стів Віткофф, який у ці дні має відвідати Росію. Цю зустріч Дональд Трамп підтвердив напередодні.
"Якщо він повернеться з порожніми руками, зовсім без нічого, Трамп розлютиться", — зазначили джерела видання.
Нагадаємо, 4 серпня Дональд Трамп розповів про зустріч Віткоффа з російською стороною, заявивши, що на Кремль чекають санкції. Однак при цьому президент США додав, що росіяни — "хитрі" та навчилися обходити обмеження.
Також 5 серпня Дональд Трамп провів розмову з Володимиром Зеленським, в ході якої лідери обговорили російські удари, санкції та припинення війни.