Санкції, припинення війни та удари росіян по Києву: Зеленський провів розмову з Трампом

Президент України Володимир Зеленський 5 серпня провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Лідери обговорили російські удари по Києву, антиросійські санкції та спільні європейські рішення, які можуть допомогти захистити Україну.

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У своєму Telegram-каналі український президент зазначив, що обговорив з американським колегою також двосторонню оборонну взаємодію країн. Зеленський назвав розмову продуктивною та зазначив, що її ключовою темою було припинення війни в Україні.

"Дійсно потрібно якнайшвидше припинити вбивства, ми це повністю підтримуємо. Багато місяців уже могло б бути без війни, якби росіяни її не затягували", — зазначив Володимир Зеленський.

Розмова Зеленського і Трампа: про що говорили президенти

За словами президента України, в розмові з президентом США були скоординовані позиції країн. Зеленський і Трамп обмінялися оцінками ситуації в Україні та посилення жорстокості ударів росіян.

"Президент Трамп повністю поінформований про російські удари по Києву, по інших наших містах та громадах", — сказав український лідер.

Крім того, голови держав обговорили санкції проти Росії. За словами Зеленського, Москва зважає на перспективи посилення санкцій США, і рішучість Трампа "може багато що змінити".

Також говорили про продовження взаємодії з країнами Північноатлантичного альянсу (НАТО) та зокрема про вже ухвалені рішення Нідерландів, Швеції, Норвегії та Данії щодо постачання Україні американської зброї на понад мільярд доларів.

В межах двосторонньої взаємодії Києва з Вашингтоном президенти обговорили проєкт угоди на $10-30 млрд, за якою США купуватимуть дрони в Україні

"Проєкт угоди щодо дронів уже підготовлений українською стороною, ми готові її детально обговорити та укласти. Одна з найсильніших угод може бути", — сказав Зеленський, подякувавши президенту США і кожному американцю, що підтримує захист українських життів.

Нагадаємо, в інтерв'ю 5 серпня Дональд Трамп заявив, що змусить президента РФ Володимира Путіна зупинити війну в Україні за допомогою зниження вартості на енергоносії. За його словами, російська економіка не витримає здешевшання нафти ще на 10 доларів за барель.

2 серпня Трамп заявляв, що США "повністю готові" до ядерного протистояння з РФ в разі необхідності. Так він відповів на погрози ядерною зброєю від заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Мєдвєдєва.