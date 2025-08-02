США "повністю готові" до ядерного протистояння з РФ, — Трамп (відео)

Сполучені Штати Америки повністю готові до ядерного протистояння з Росією, якщо така необхідність виникне.

Related video

Америка "буде захищати людей", заявив президент США Дональд Трамп.

Він підкреслив, що це заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Мєдвєдєв заговорив про ядерну зброю.

"Він (Медведєв, — ред.) говорив про ядерну зброю, а коли йдеться про ядерну зброю, ми маємо бути готовими. Ми повністю готові", — наголосив Трамп.

Медведєв погрожував США ядерною зброєю

Третій президент Росії пригрозив Штатам перспективою війни через ультиматум Трампа щодо нового дедлайну на досягнення миру в Україні. Медведєв заявив, що американський лідер "грає в ультиматуми", але Росія — не Ізраїль і навіть не Іран, тому погрози стають кроком до війни.

Далі він вступив у перепалку з американським сенатором Ліндсі Гремом, назвавши його і Трампа "дідусями", яким варто займатися справами в США.

"Не вам і не Трампу диктувати, коли сідати за стіл переговорів. Переговори закінчаться, коли буде досягнуто всіх цілей нашої військової операції", — писав Медведєв.

Нагадаємо, 1 серпня Трамп наказав вивести атомні підводні човни США після ядерних погроз Медведєва.

30 липня Трамп радив Медведєву "притримати язик", оскільки він "вступає на дуже небезпечну територію".