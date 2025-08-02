США "повністю готові" до ядерного протистояння з РФ, — Трамп (відео)
Сполучені Штати Америки повністю готові до ядерного протистояння з Росією, якщо така необхідність виникне.
Америка "буде захищати людей", заявив президент США Дональд Трамп.
Він підкреслив, що це заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Мєдвєдєв заговорив про ядерну зброю.
"Він (Медведєв, — ред.) говорив про ядерну зброю, а коли йдеться про ядерну зброю, ми маємо бути готовими. Ми повністю готові", — наголосив Трамп.
Медведєв погрожував США ядерною зброєю
Третій президент Росії пригрозив Штатам перспективою війни через ультиматум Трампа щодо нового дедлайну на досягнення миру в Україні. Медведєв заявив, що американський лідер "грає в ультиматуми", але Росія — не Ізраїль і навіть не Іран, тому погрози стають кроком до війни.
Далі він вступив у перепалку з американським сенатором Ліндсі Гремом, назвавши його і Трампа "дідусями", яким варто займатися справами в США.
"Не вам і не Трампу диктувати, коли сідати за стіл переговорів. Переговори закінчаться, коли буде досягнуто всіх цілей нашої військової операції", — писав Медведєв.
Нагадаємо, 1 серпня Трамп наказав вивести атомні підводні човни США після ядерних погроз Медведєва.
30 липня Трамп радив Медведєву "притримати язик", оскільки він "вступає на дуже небезпечну територію".