США "полностью готовы" к ядерному противостоянию с РФ, — Трамп (видео)

Соединенные Штаты Америки полностью готовы к ядерному противостоянию с Россией, если такая необходимость возникнет.

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Америка "будет защищать людей", заявил президент США Дональд Трамп.

Он подчеркнул, что это заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заговорил о ядерном оружии.

"Он (Медведев, — ред.) говорил о ядерном оружии, а когда речь идет о ядерном оружии, мы должны быть готовы. Мы полностью готовы", — подчеркнул Трамп.

Медведев угрожал США ядерным оружием

Третий президент России пригрозил Штатам перспективой войны из-за ультиматума Трампа по новому дедлайну на достижение мира в Украине. Медведев заявил, что американский лидер "играет в ультиматумы", но Россия — не Израиль и даже не Иран, поэтому угрозы становятся шагом к войне.

Далее он вступил в перепалку с американским сенатором Линдси Грэмом, назвав его и Трампа "дедушками", которым стоит заниматься делами в США.

"Не вам и не Трампу диктовать, когда садиться за стол переговоров. Переговоры закончатся, когда будут достигнуты все цели нашей военной операции", — писал Медведев.

Напомним, 1 августа Трамп приказал вывести атомные подводные лодки США после ядерных угроз Медведева.

30 июля Трамп советовал Медведеву "придержать язык", поскольку он "вступает на очень опасную территорию".