США "полностью готовы" к ядерному противостоянию с РФ, — Трамп (видео)
Соединенные Штаты Америки полностью готовы к ядерному противостоянию с Россией, если такая необходимость возникнет.
Америка "будет защищать людей", заявил президент США Дональд Трамп.
Он подчеркнул, что это заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заговорил о ядерном оружии.
"Он (Медведев, — ред.) говорил о ядерном оружии, а когда речь идет о ядерном оружии, мы должны быть готовы. Мы полностью готовы", — подчеркнул Трамп.
Медведев угрожал США ядерным оружием
Третий президент России пригрозил Штатам перспективой войны из-за ультиматума Трампа по новому дедлайну на достижение мира в Украине. Медведев заявил, что американский лидер "играет в ультиматумы", но Россия — не Израиль и даже не Иран, поэтому угрозы становятся шагом к войне.
Далее он вступил в перепалку с американским сенатором Линдси Грэмом, назвав его и Трампа "дедушками", которым стоит заниматься делами в США.
"Не вам и не Трампу диктовать, когда садиться за стол переговоров. Переговоры закончатся, когда будут достигнуты все цели нашей военной операции", — писал Медведев.
Напомним, 1 августа Трамп приказал вывести атомные подводные лодки США после ядерных угроз Медведева.
30 июля Трамп советовал Медведеву "придержать язык", поскольку он "вступает на очень опасную территорию".