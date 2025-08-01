Трамп приказал вывести атомные подлодки США после ядерных угроз Медведева

Дональд Трамп приказал разместить атомные подлодки в "соответствующих регионах". Такое решение он принял из-за провокационных заявлений Дмитрия Медведева.

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Президент США Дональд Трамп внимательно относится к заявлениям российской стороны. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social 1 августа.

"В связи с крайне провокационными заявлениями бывшего президента России Дмитрия Медведева, я отдал приказ разместить две атомные подводные лодки в соответствующих районах на случай, если эти глупые и провокационные заявления окажутся чем-то большим", — заявил он.

Слова российской стороны, по оценкам Трампа, очень важны и часто могут привести к непредвиденным последствиям.

"Надеюсь, что в этот раз такого не будет. Благодарю вас за внимание к этому вопросу", — заключил он.

Индекс Мосбиржи резко пошел вниз после сообщения Трампа о размещении двух ядерных подводных лодок.

Накануне государственный секретарь США Марко Рубио называл высказывания Медведева "провокационными", но не отражающими официальную позицию России.

"Он не принимает решений. Я не думаю, что это повлияет на ситуацию. Медведев — это не значимая фигура в российской политике", — заметил Рубио.

Медведев грозил Штатам ядерным оружием

Третий президент России пригрозил Штатам перспективой войны из-за ультиматума Трампа по поводу нового дедлайна на достижение мира в Украине. Медведев заявил, что американский лидер "играет в ультиматумы", но Россия — не Израиль и даже не Иран, поєтому угрозы становятся шагом к войне.