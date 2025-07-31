"Мертвая рука" России: Дмитрий Медведев угрожает Трампу ядерным оружием

Соратник Путина активно продолжает перепалку с президентом США. На рекомендацию Трампа "следить за словами" Дмитрий Медведев перешел к ядерным угрозам.

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Примечательно, что если до этого третий президент России вел диалог на английском и в соцсети Х, где у Дональда Трампа есть аккаунт, то свой последний пост он опубликовал на русском и в Telegram.

"Про угрозы Трампа в мой адрес в его личной сети Truth, которой он запретил работать в нашей стране. Если какие-то слова бывшего президента России вызывают столь нервную реакцию у целого столь грозного президента США, значит, Россия во всем права и продолжит идти своей дорогой", — написал Медведев в ответ на пост Трампа, в котором он заявил, что вводит пошлины против Индии в 25% с 1 августа за торговый дисбаланс и бизнес с РФ. А также порекомендовал Медведеву, которого назвал "провальным бывшим президентом России, который все еще считает себя президентом", следить за своими словами.

"Он вступает на очень опасную территорию!" – резюмировал президент США.

Пост Дональда Трампа, на который ответил запред Совбеза РФ Фото: Скриншот

Дмитрий Медведев также прокомментировал заявление Трампа про "мертвую экономику" России и Индии, пригрозив ядерным ударом.

Пост Дмитрия Медведева с угрозами ядерных ударов Фото: Скриншот

"А про "мертвую экономику" Индии и России и "заход на опасную территорию" – ну пусть вспомнит свои любимые фильмы про "ходячих мертвецов", а также то, как может быть опасна несуществующая в природе "мертвая рука", — написал Медведев. Последнее утверждение стоит уточнить.

Что такое "Мертвая рука" или система "Периметр" в России

"Мертвая рука" в контексте России относится к системе "Периметр", которая является советским и российским автоматизированным комплексом управления ответным ядерным ударом. "Мертвой рукой" (Dead Hand) ее называют в США и Европе. Эта система предназначена для обеспечения гарантированного нанесения ядерного удара в ответ на атаку, даже если высшее военное руководство будет уничтожено и линии связи будут повреждены.

Система "Периметр" была разработана в СССР в 1970-х годах в разгар Холодной войны и продолжает использоваться в современной России. Если быть точным, разрабатывать ее начали 30 августа 1974 года, когда было издано закрытое постановление правительства СССР, которое и утвердило разработку особой ракеты. Она должна была при необходимости передать команду на запуск баллистических ракет не только на командные пункты РВСН, но и непосредственно на пусковые установки.

Система "Периметр" во времена СССР

Но на "боевой пост" система гарантированного ответного ядерного удара, получившая название "Периметр", заступила только в начале 1985 года.

Подробности о "Периметре" стали известны миру только в начале 1990-х годов. Тогда на Запад сбежал один из ее разработчиков. 8 октября 1993 года газета The New York Times опубликовала статью "Русская машина Судного дня". Там впервые в открытой печати появились сведения о системе управления советскими (тогда уже российскими) ракетными войсками. Впервые было сообщено и ее название — "Периметр", когда-то сверхсекретное, а теперь известное всему миру.

Система "Периметр" активируется, когда датчики фиксируют признаки массированного ядерного удара по России. После активации она начинает анализировать данные о состоянии страны, включая наличие связи, и если условия для ответного удара подтверждаются, система автоматически запускает ядерные ракеты.

Как действует российская "Мертвая рука"

"Это боевое дежурство систем управления, которые постоянно контролируют околоземные орбиты. Искусственный интеллект понимает, что система работает, люди контролируют ситуацию, но, если вдруг мы по какой-то причине пропускаем удар, все меняется. Система начинает через определенные интервалы запрашивать ответ и, не получив его, понимает, что случилось непоправимое, люди потеряли контроль, произошло ядерное нападение. Автоматически принимается решение и наносится удар", — объяснял российский военный эксперт Анатолий Матвийчук в интервью 2023 года.

Как действует российская система "Периметр" (Мертвая рука)

Матвийчук рассказал, что ядерные российские ракеты нацелены на определенные точки: это военные объекты, некоторые объекты гражданской инфраструктуры, системы управления оружием и прочее.

"Любая инфраструктура, и гражданская, и военная, связаны. ЖД-перегоны, мосты в случае ядерной войны могут быть использованы для перевозки ядерных контейнеров. Все распланировано в штабах", — подчеркнул бывший военный.

Напомним, Фокус писал с чего началась перепалка Дмитрия Медведева и американскими политиками. Сначала запред Совбеза РФ ввязался в спор с сенатором Линдси Грэмом.

И это не первый раз, когда Дмитрий Медведев упоминает ядерное оружие. В прошлый раз Медведев намекнул, что Россия может помочь Ирану ядерным оружием, и президент США отреагировал очень оперативно, после чего зампред Совбеза РФ быстро пошел на попятную и заверил Дональда Трампа, что Россия этого делать не собиралась.