"Мертва рука" Росії: Дмитро Медведєв погрожує Трампу ядерною зброєю
Соратник Путіна активно продовжує перепалку з президентом США. На рекомендацію Трампа "стежити за словами" Дмитро Медведєв перейшов до ядерних погроз.
Примітно, що якщо до цього третій президент Росії вів діалог англійською і в соцмережі Х, де в Дональда Трампа є акаунт, то свій останній пост він опублікував російською і в Telegram.
"Про погрози Трампа на мою адресу в його особистій мережі Truth, якій він заборонив працювати в нашій країні. Якщо якісь слова колишнього президента Росії викликають настільки нервову реакцію у цілого настільки грізного президента США, значить, Росія в усьому має рацію і продовжить іти своєю дорогою", — написав Медведєв у відповідь на пост Трампа, у якому він заявив, що запроваджує мита проти Індії у 25% із 1 серпня через торговельний дисбаланс і бізнес із РФ. А також порекомендував Медведєву, якого назвав "провальним колишнім президентом Росії, який все ще вважає себе президентом", стежити за своїми словами.
"Він вступає на дуже небезпечну територію!" — резюмував президент США.
Дмитро Медведєв також прокоментував заяву Трампа про "мертву економіку" Росії та Індії, пригрозивши ядерним ударом.
"А про "мертву економіку" Індії та Росії і "захід на небезпечну територію" — ну нехай згадає свої улюблені фільми про "ходячих мерців", а також те, наскільки небезпечною може бути неіснуюча в природі "мертва рука", — написав Медведєв. Останнє твердження варто уточнити.
Що таке "Мертва рука" або система "Периметр" у Росії
"Мертва рука" в контексті Росії відноситься до системи "Периметр", яка є радянським і російським автоматизованим комплексом управління ядерним ударом у відповідь. "Мертвою рукою" (Dead Hand) її називають у США та Європі. Ця система призначена для забезпечення гарантованого нанесення ядерного удару у відповідь на атаку, навіть якщо вище військове керівництво буде знищене і лінії зв'язку будуть пошкоджені.
Система "Периметр" була розроблена в СРСР у 1970-х роках у розпал Холодної війни і продовжує використовуватися в сучасній Росії. Якщо бути точним, розробляти її почали 30 серпня 1974 року, коли була видана закрита постанова уряду СРСР, яка і затвердила розробку особливої ракети. Вона мала за необхідності передати команду на запуск балістичних ракет не тільки на командні пункти РВСП, а й безпосередньо на пускові установки.
Але на "бойовий пост" система гарантованого ядерного удару у відповідь, що отримала назву "Периметр", заступила тільки на початку 1985 року.
Подробиці про "Периметр" стали відомі світу тільки на початку 1990-х років. Тоді на Захід втік один із її розробників. 8 жовтня 1993 року газета The New York Times опублікувала статтю "Російська машина Судного дня". Там уперше у відкритій пресі з'явилися відомості про систему управління радянськими (тоді вже російськими) ракетними військами. Вперше було повідомлено і її назву — "Периметр", колись надсекретну, а тепер відому всьому світу.
Система "Периметр" активується, коли датчики фіксують ознаки масованого ядерного удару по Росії. Після активації вона починає аналізувати дані про стан країни, включно з наявністю зв'язку, і якщо умови для удару у відповідь підтверджуються, система автоматично запускає ядерні ракети.
"Це бойове чергування систем управління, які постійно контролюють навколоземні орбіти. Штучний інтелект розуміє, що система працює, люди контролюють ситуацію, але, якщо раптом ми з якоїсь причини пропускаємо удар, усе змінюється. Система починає через певні інтервали запитувати відповідь і, не отримавши її, розуміє, що сталося непоправне, люди втратили контроль, стався ядерний напад. Автоматично приймається рішення і наноситься удар", — пояснював російський військовий експерт Анатолій Матвійчук в інтерв'ю 2023 року.
Матвійчук розповів, що ядерні російські ракети націлені на певні точки: це військові об'єкти, деякі об'єкти цивільної інфраструктури, системи управління зброєю та інше.
"Будь-яка інфраструктура, і цивільна, і військова, пов'язані. Залізничні перегони, мости в разі ядерної війни можуть бути використані для перевезення ядерних контейнерів. Усе розплановано в штабах", — підкреслив колишній військовий.
Нагадаємо, Фокус писав, з чого почалася перепалка Дмитра Медведєва з американськими політиками. Спочатку заступник голови Радбезу РФ вплутався в суперечку з сенатором Ліндсі Гремом.
І це не вперше, коли Дмитро Медведєв згадує ядерну зброю. Минулого разу Медведєв натякнув, що Росія може допомогти Ірану ядерною зброєю, і президент США відреагував дуже оперативно, після чого заступник голови Радбезу РФ швидко відступився і запевнив Дональда Трампа, що Росія цього робити не збиралася.