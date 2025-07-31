"Мертва рука" Росії: Дмитро Медведєв погрожує Трампу ядерною зброєю

Соратник Путіна активно продовжує перепалку з президентом США. На рекомендацію Трампа "стежити за словами" Дмитро Медведєв перейшов до ядерних погроз.

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Примітно, що якщо до цього третій президент Росії вів діалог англійською і в соцмережі Х, де в Дональда Трампа є акаунт, то свій останній пост він опублікував російською і в Telegram.

"Про погрози Трампа на мою адресу в його особистій мережі Truth, якій він заборонив працювати в нашій країні. Якщо якісь слова колишнього президента Росії викликають настільки нервову реакцію у цілого настільки грізного президента США, значить, Росія в усьому має рацію і продовжить іти своєю дорогою", — написав Медведєв у відповідь на пост Трампа, у якому він заявив, що запроваджує мита проти Індії у 25% із 1 серпня через торговельний дисбаланс і бізнес із РФ. А також порекомендував Медведєву, якого назвав "провальним колишнім президентом Росії, який все ще вважає себе президентом", стежити за своїми словами.

"Він вступає на дуже небезпечну територію!" — резюмував президент США.

Пост Дональда Трампа, на який відповів заступник голови Радбезу РФ Фото: Скриншот

Дмитро Медведєв також прокоментував заяву Трампа про "мертву економіку" Росії та Індії, пригрозивши ядерним ударом.

Пост Дмитра Медведєва з погрозами ядерних ударів Фото: Скриншот

"А про "мертву економіку" Індії та Росії і "захід на небезпечну територію" — ну нехай згадає свої улюблені фільми про "ходячих мерців", а також те, наскільки небезпечною може бути неіснуюча в природі "мертва рука", — написав Медведєв. Останнє твердження варто уточнити.

Що таке "Мертва рука" або система "Периметр" у Росії

"Мертва рука" в контексті Росії відноситься до системи "Периметр", яка є радянським і російським автоматизованим комплексом управління ядерним ударом у відповідь. "Мертвою рукою" (Dead Hand) її називають у США та Європі. Ця система призначена для забезпечення гарантованого нанесення ядерного удару у відповідь на атаку, навіть якщо вище військове керівництво буде знищене і лінії зв'язку будуть пошкоджені.

Система "Периметр" була розроблена в СРСР у 1970-х роках у розпал Холодної війни і продовжує використовуватися в сучасній Росії. Якщо бути точним, розробляти її почали 30 серпня 1974 року, коли була видана закрита постанова уряду СРСР, яка і затвердила розробку особливої ракети. Вона мала за необхідності передати команду на запуск балістичних ракет не тільки на командні пункти РВСП, а й безпосередньо на пускові установки.

Система "Периметр" за часів СРСР

Але на "бойовий пост" система гарантованого ядерного удару у відповідь, що отримала назву "Периметр", заступила тільки на початку 1985 року.

Подробиці про "Периметр" стали відомі світу тільки на початку 1990-х років. Тоді на Захід втік один із її розробників. 8 жовтня 1993 року газета The New York Times опублікувала статтю "Російська машина Судного дня". Там уперше у відкритій пресі з'явилися відомості про систему управління радянськими (тоді вже російськими) ракетними військами. Вперше було повідомлено і її назву — "Периметр", колись надсекретну, а тепер відому всьому світу.

Система "Периметр" активується, коли датчики фіксують ознаки масованого ядерного удару по Росії. Після активації вона починає аналізувати дані про стан країни, включно з наявністю зв'язку, і якщо умови для удару у відповідь підтверджуються, система автоматично запускає ядерні ракети.

Як діє російська "Мертва рука"

"Це бойове чергування систем управління, які постійно контролюють навколоземні орбіти. Штучний інтелект розуміє, що система працює, люди контролюють ситуацію, але, якщо раптом ми з якоїсь причини пропускаємо удар, усе змінюється. Система починає через певні інтервали запитувати відповідь і, не отримавши її, розуміє, що сталося непоправне, люди втратили контроль, стався ядерний напад. Автоматично приймається рішення і наноситься удар", — пояснював російський військовий експерт Анатолій Матвійчук в інтерв'ю 2023 року.

Як діє російська система "Периметр" (Мертва рука)

Матвійчук розповів, що ядерні російські ракети націлені на певні точки: це військові об'єкти, деякі об'єкти цивільної інфраструктури, системи управління зброєю та інше.

"Будь-яка інфраструктура, і цивільна, і військова, пов'язані. Залізничні перегони, мости в разі ядерної війни можуть бути використані для перевезення ядерних контейнерів. Усе розплановано в штабах", — підкреслив колишній військовий.

Нагадаємо, Фокус писав, з чого почалася перепалка Дмитра Медведєва з американськими політиками. Спочатку заступник голови Радбезу РФ вплутався в суперечку з сенатором Ліндсі Гремом.

І це не вперше, коли Дмитро Медведєв згадує ядерну зброю. Минулого разу Медведєв натякнув, що Росія може допомогти Ірану ядерною зброєю, і президент США відреагував дуже оперативно, після чого заступник голови Радбезу РФ швидко відступився і запевнив Дональда Трампа, що Росія цього робити не збиралася.