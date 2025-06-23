Медведєв відмовився від ядерних погроз після попередження Трампа

Колишній президент РФ спішно запевнив лідера Білого дому, що Росія не передаватиме Ірану, з яким її пов'язує договір про співпрацю, раніше анонсований "ядерний боєкомплект". Окремо чиновник згадав договір зі США, дію якого призупинив Путін.

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Третій президент Росії заявив, що якісь "інші країни" можуть передати Ірану ядерну зброю. Але при цьому не згадав які. І знову повторив, що бомбардування США ядерних об'єктів Ірану не досягло цілей. Про це він написав в англомовній версії Х.

"Що стосується стурбованості президента Трампа: я засуджую удар США по Ірану. Однак Росія не збирається передавати ядерну зброю Ірану, тому що, на відміну від Ізраїлю, ми є учасниками Договору про нерозповсюдження ядерної зброї", — написав Медведєв.

Пост Дмитра Медведєва Фото: Скриншот

Він повідомив, що знає, до чого це може призвести, оскільки сам курирував російські ядерні сили, коли був президентом Росії.

"Але інші країни можуть піти на це — саме про це і йшлося", — заявив Медведєв, повідомивши, що не варто мірятися "кількістю ядерних боєголовок".

Також він згадав договір СНО-III, сказавши, що колись підписав його з американським президентом (це був Барак Обама) і що він все ще поки що діє.

"Питання в тому, що буде далі?" — резюмував Медведєв.

Невідомо, на кого він натякав, кажучи "інші країни". Наразі до "Ядерного клубу" входять лише дев'ять держав: США, Росія, Індія, Пакистан, Китай, Франція, Велика Британія, Ізраїль (не підтверджено) і КНДР.

Договір СНО-III не діє — його призупинив Путін

Варто зазначити, що СНО-III, або "Договір між РФ і США про заходи щодо подальшого скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь" передбачав взаємне скорочення арсеналів розгорнутих стратегічних ядерних озброєнь.

Барак Обама і Дмитро Медведєв підписують СНО-III Фото: РИА Новости

Договір було підписано президентами Дмитром Медведєвим і Бараком Обамою 8 квітня 2010 року в Празі, він набув чинності 5 лютого 2011 року, замінивши договір СНО-I, що сплив у грудні 2009 року, і Договір про скорочення стратегічних наступальних потенціалів від 24 травня 2002 року. Договір було розраховано на 10 років із можливістю продовження за взаємною домовленістю сторін на 5 років.

Після повномасштабного вторгнення в Україну, у серпні 2022 року Росія відмовила США в інспекції своїх ядерних об'єктів. 31 січня 2023 року Держдепартамент США звинуватив Росію в порушенні СНО-III.

21 лютого 2023 року президент Володимир Путін у посланні до Федеральних Зборів заявив про припинення участі Росії в договорі СНО-III. А потім і підписав відповідний закон.

Нагадаємо, перепалка між Дмитром Медведєвим і Дональдом Трампом почалася після того, як третій президент РФ опублікував пост про бомбардування ядерних об'єктів Ірану.

Тим часом Іран відповів, атакувавши військові бази США в Катарі та Іраку.