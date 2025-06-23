Кидався словом на "букву Я": Трамп заявив, що колишній президент РФ Медведєв багато собі дозволяє

Президент США відреагував на пост третього президента РФ від 22 червня, який заявив, що удар американською бункерною бомбою по ядерному об'єкту Фордо в Ірані не завдав шкоди критичній інфраструктурі, а низка країн нібито готова безпосередньо поставити Ірану свій ядерний боєкомплект.

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Крім цього заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв розкритикував президента США Дональда, заявивши, що він, який прийшов як "президент-миротворець", почав нову війну для США. А тепер нібито абсолютна більшість країн світу проти дій Ізраїлю і США.

Пост Дмитра Медведєва Фото: Дмитро Медведєв / Telegram

"З такими успіхами не бачити Трампу Нобелівської премії миру, навіть попри всю продажність цієї номінації. Гарний початок, вітаю, пане президенте!" — резюмував Медведєв.

Пост був написаний тільки в Telegram-каналі Медведєва і тільки російською. Тож після того, як Дональд Трамп ознайомився з перекладом, він вибухнув гнівним постом у своїй соцмережі Truth Social, заявивши, що Дмитро Медведєв "недбало кидався "словом на букву Я".

"Чи чув я, як колишній президент Медведєв, з Росії, недбало кидався "словом на літеру Я" (ядерний!) і говорив, що він та інші країни постачатимуть ядерні боєголовки Ірану? Він дійсно це сказав чи це просто плід моєї уяви? Якщо він це сказав, і якщо підтвердиться, будь ласка, дайте мені знати негайно! До "слова на букву Я" не можна ставитися так недбало", — повідомив Трамп і одразу ж відважив комплімент наступнику Медведєва Володимиру Путіну, заявивши, що саме тому Путін — "Бос".

Дональд Трамп прокоментував заяви Дмитра Медведєва Фото: Дональд Трамп/Truth Social

Також Трамп подякував командиру та екіпажу підводного човна, які запустили 30 ракет Tomahawk по ядерному об'єкту в Ірані. І назвав американську зброю "найкращою, найсильнішою і такою, що на 20 років випереджає інших".

За словами офіційних осіб США, в атаці США на ядерні об'єкти Ірану брало участь понад 125 літаків. Бомбардувальники-невидимки B-2 скинули понад дюжину масивних "бункерних" бомб на іранські об'єкти у Фордо і Натанзі, тоді як ракети "Томагавк" вразили об'єкт у місті Ісфахан.

Наскільки результативним був американський удар по Фордо — невідомо. Прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт повторила заяву президента Дональда Трампа про те, що ядерні об'єкти Ірану "повністю й остаточно знищено".

Лівітт заявила, що президент США не віддав би наказ про нанесення ударів, не бувши впевненим у тому, яким буде результат.

Тим часом глава Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі не зміг підтвердити місцеперебування іранського запасу ядерного матеріалу, близького до збройового, і закликав дозволити інспекторам безпечно повернутися в країну "для оцінки ситуації".

А голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн заявив учора, що, оскільки оцінювання наслідків ударів усе ще триває, "надто рано" коментувати, чи зберігає Іран ще якийсь ядерний потенціал.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ РФ виступило із заявою про засудження ракетно-бомбових ударів США по ядерних об'єктах Ірану, які називає "безвідповідальним рішенням". Також МЗС Росії висловлює "особливу тривогу", що до обстрілів Тегерана причетна "країна, яка є постійним членом Радбезу ООН".

А парламент Ірану проголосував за закриття Ормузької протоки після бомбардувань США. Раніше офіційний Тегеран уже неодноразово погрожував закрити протоку, через яку проходить близько 20% глобального експорту нафти і газу