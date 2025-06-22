Парламент Ірану проголосував за закриття Ормузької протоки: в США відреагували

Парламент Ірану проголосував за закриття Ормузької протоки після бомбардувань США. Остаточне рішення має ухвалити Вища рада національної безпеки Ірану.

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В США обурилися такими намірами Тегерану, а у лавах республіканців вважають, що кращим варіантом буде "закрити іранський парламент". Про рішення Ірану повідомляє Al Arabiya.

Зазначається, що раніше Іран вже неодноразово погрожував закрити протоку, через яку проходить близько 20% глобального експорту нафти та газу, як спосіб відбити тиск Заходу, який зараз досяг свого піку після нічних ударів США по його ядерних об'єктах.

Рішення про закриття протоки ще не остаточне, і офіційно не повідомлялося, що парламент фактично ухвалив відповідний законопроект.

"Наразі парламент дійшов висновку, що нам слід закрити Ормузьку протоку, але остаточне рішення з цього питання приймає Вища рада національної безпеки", — сказав член комісії з національної безпеки парламенту Есмаїл Косарі.

Косарі, який також є командиром Корпусу вартових ісламської революції раніше заявив, що закриття протоки стоїть на порядку денному і "буде зроблено, коли це буде необхідно".

На запитання про те, чи закриє Тегеран водний шлях, міністр закордонних справ Аббас Арагчі 22 червня ухилився від прямої відповіді.

"Іран має низку варіантів", — сказав він.

Протока розташована між Оманом та Іраном і з'єднує Близькосхідну затоку на північ від неї з Оманською затокою на півдні та Аравійським морем за її межами.

Ормузька протока

Журналіст американського телеканалу Fox News Бенджамін Голл теж повідомив, що парламент Ірану вирішив закрити Ормузьку протоку. На це відреагував американський політик-республіканець Ліндсі Грейхем. Він заявив, що краща ідея — "закрити іранський парламент".

Нагадаємо, що вночі 22 червня США атакували 3 ядерні об’єкти в Ірані, включно з Фордо, Натанзом та Ісфаханом. Президент США Дональд Трамп зазначив, що ключові об’єкти зі збагачення урану знищені.

21 червня журналісти Axios повідомили, що США планували таємну зустріч з представниками Ірану, але не "додзвонились" в бункер до аятолли.