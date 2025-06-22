Парламент Ирана проголосовал за закрытие Ормузского пролива: в США отреагировали

Парламент Ирана проголосовал за закрытие Ормузского пролива после бомбардировок США. Окончательное решение должен принять Высший совет национальной безопасности Ирана.

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В США возмутились такими намерениями Тегерана, а в рядах республиканцев считают, что лучшим вариантом будет "закрыть иранский парламент". О решении Ирана сообщает Al Arabiya.

Отмечается, что ранее Иран уже неоднократно угрожал закрыть пролив, через который проходит около 20% глобального экспорта нефти и газа, как способ отразить давление Запада, которое сейчас достигло своего пика после ночных ударов США по его ядерным объектам.

Решение о закрытии пролива еще не окончательное, и официально не сообщалось, что парламент фактически принял соответствующий законопроект.

"Сейчас парламент пришел к выводу, что нам следует закрыть Ормузский пролив, но окончательное решение по этому вопросу принимает Высший совет национальной безопасности", — сказал член комиссии по национальной безопасности парламента Эсмаил Косари.

Косари, который также является командиром Корпуса стражей исламской революции ранее заявил, что закрытие пролива стоит на повестке дня и "будет сделано, когда это будет необходимо".

На вопрос о том, закроет ли Тегеран водный путь, министр иностранных дел Аббас Арагчи 22 июня уклонился от прямого ответа.

"Иран имеет ряд вариантов", — сказал он.

Пролив расположен между Оманом и Ираном и соединяет Ближневосточный залив к северу от него с Оманским заливом на юге и Аравийским морем за его пределами.

Ормузский пролив

Журналист американского телеканала Fox News Бенджамин Голл тоже сообщил, что парламент Ирана решил закрыть Ормузский пролив. На это отреагировал американский политик-республиканец Линдси Грейхем. Он заявил, что лучшая идея — "закрыть иранский парламент".

Напомним, что ночью 22 июня США атаковали 3 ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Президент США Дональд Трамп отметил, что ключевые объекты по обогащению урана уничтожены.

21 июня журналисты Axios сообщили, что США планировали тайную встречу с представителями Ирана, но не "дозвонились" в бункер к аятолле.