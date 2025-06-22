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Военный Фокус Противостояние США - Иран. Необъявленная война

Парламент Ирана проголосовал за закрытие Ормузского пролива: в США отреагировали

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Фото: The Wall Street Journal | Ормузский пролив

Парламент Ирана проголосовал за закрытие Ормузского пролива после бомбардировок США. Окончательное решение должен принять Высший совет национальной безопасности Ирана.

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В США возмутились такими намерениями Тегерана, а в рядах республиканцев считают, что лучшим вариантом будет "закрыть иранский парламент". О решении Ирана сообщает Al Arabiya.

Отмечается, что ранее Иран уже неоднократно угрожал закрыть пролив, через который проходит около 20% глобального экспорта нефти и газа, как способ отразить давление Запада, которое сейчас достигло своего пика после ночных ударов США по его ядерным объектам.

Решение о закрытии пролива еще не окончательное, и официально не сообщалось, что парламент фактически принял соответствующий законопроект.

"Сейчас парламент пришел к выводу, что нам следует закрыть Ормузский пролив, но окончательное решение по этому вопросу принимает Высший совет национальной безопасности", — сказал член комиссии по национальной безопасности парламента Эсмаил Косари.

Косари, который также является командиром Корпуса стражей исламской революции ранее заявил, что закрытие пролива стоит на повестке дня и "будет сделано, когда это будет необходимо".

На вопрос о том, закроет ли Тегеран водный путь, министр иностранных дел Аббас Арагчи 22 июня уклонился от прямого ответа.

"Иран имеет ряд вариантов", — сказал он.

Пролив расположен между Оманом и Ираном и соединяет Ближневосточный залив к северу от него с Оманским заливом на юге и Аравийским морем за его пределами.

Ормузский пролив Fullscreen
Ормузский пролив

Журналист американского телеканала Fox News Бенджамин Голл тоже сообщил, что парламент Ирана решил закрыть Ормузский пролив. На это отреагировал американский политик-республиканец Линдси Грейхем. Он заявил, что лучшая идея — "закрыть иранский парламент".

Напомним, что ночью 22 июня США атаковали 3 ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Президент США Дональд Трамп отметил, что ключевые объекты по обогащению урана уничтожены.

21 июня журналисты Axios сообщили, что США планировали тайную встречу с представителями Ирана, но не "дозвонились" в бункер к аятолле.