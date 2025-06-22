"Порушення статуту ООН": МЗС РФ засудило удари США по ядерних об'єктам Ірану (фото)

РФ засуджує ракето-бомбові удари США по Ірану та називає їх "порушенням статуту ООН", йдеться у заяві зовнішньополітичного відомства. Водночас МЗС РФ також заявляє, що дії США викликають "особливу тривогу".

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Міністерство закордонних справ РФ виступило з заявою про засудження ракетно-дронових ударів США по ядерних об'єктах Ірану, які називає "безвідповідальним рішенням". Також МЗС Росії висловлює "особливу тривогу", що до обстрілів Тегерану причетна "країна, яка є постійним членом Радбезу ООН", йдеться у заяві відомства

У своїй заяві росіяни "рішучим чином засуджують" удари США та розцінюють такі дії американців як "безвідповідальне рішення".

Заява МЗС РФ щодо ударів США по об'єктів у Ірані (скриншот з MID_Russia/Telegram) Заява МЗС РФ щодо ударів США по об'єктів у Ірані (скриншот з MID_Russia/Telegram)

"Безвідповідальне рішення піддати ракетно-бомбовим ударам територію суверенної держави, хоч би якими аргументами вона обставлялася, грубо порушує міжнародне право, Статут ООН, резолюції Ради Безпеки ООН, яка раніше однозначно кваліфікувала подібні акції як неприпустимі. Викликає особливе занепокоєння, що удари здійснила країна, яка є постійним членом Ради Безпеки ООН", — йдеться у заяві російського МЗС.

В своїй заяві на удари США по ядерних об'єктах Ірану, в МЗС РФ вважають, що Радбез ООН "має відреагувати", а тому треба "колективно відкинути конфронтаційні дії США та Ізраїлю". Там закликають "припинити агресію" та говорять про "повернення ситуації у політико-дипломатичне русло".

Реакція в Україні на заяву МЗС РФ

Згодом на відозву російських дипломатів відреагував керівник ЦПД при РНБО України Андрій Коваленко. У своєму дописі він відзначив, що РФ згадала у свїй заяві "про міжнародне право про обстріли США території "суверенного Ірану".

"По-перше, смішно, що це єдине, чим здатна росія допомогти Ірану. По-друге, Росія все це почала перша щодо України. І, звісно ж, Росія розуміє, що в них жодних гарантій від "Томагавка" більше нема. А там як вже пощастить", — констатував пан Коваленко.

Раніше повідомлялося, що США з літаків розбомбили ядерні обʼєкти Ірану. Військово-повітряні сили США атакували ядерну та військову інфраструктуру Ірану, зокрема найзахищеніший обʼєкт у Фордо.

Згодом стало відомо подробиці ракетно-бомбового удару США по Ірану. Основними цілями були три ядерні об’єкти в Ірані, включно з Фордо, Натанзом та Ісфаханом, а Трамп зазначив про знищення цих згаданих об'єктів.