"Працюйте заради США, дідусі": заступник голови Радбезу РФ Медведєв поскандалив із сенатором і Трампом на Х

Третій президент Росії Дмитро Медведєв вплутався в перепалку з американським сенатором Ліндсі Гремом, який закликав Кремль сісти за стіл переговорів. Медведєв висміяв його і пригрозив війною.

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Образливі для Грема, президента США Дональда Трампа і США загалом пости Дмитро Медведєв, який тепер обіймає посаду заступника голови Ради Безпеки РФ, опублікував на своєму англомовному профілі в Х.

Фото: Скриншот

Причиною перепалки стало рішення Трампа скоротити ультиматум Росії з 50 до 10-12 днів, яке він озвучив під час візиту до Великої Британії. Якщо Володимир Путін не сяде за стіл переговорів — то на Росію, як уточнив президент США, очікують санкції.

Дмитро Медведєв відреагував, заявивши, що Дональд Трамп "грає з Росією в ультиматум".

"50 днів чи 10... Йому варто пам'ятати дві речі: 1. Росія — це не Ізраїль і навіть не Іран. 2. Кожен новий ультиматум — це загроза і крок до війни. Не між Росією та Україною, а з його власною країною. Не йдіть шляхом Сонного Джо!" — написав Медведєв.

Фото: Скриншот

На цей пост третього президента Росії сенатор Ліндсі Грем відреагував повідомленням, зверненим до тих у Росії, хто вважає, що президент Трамп не налаштований серйозно покласти край кровопролиттю між Росією та Україною.

"Ви і ваші клієнти скоро глибоко помилитеся. Ви також скоро побачите, що Джо Байден більше не президент. Сідайте за стіл переговорів", — написав сенатор.

Але Дмитро Медведєв не залишив цю заяву без відповіді, назвавши сенатора і, мабуть, Трампа, "дідусями", якого закликав займатися справами в США. До речі, Ліндсі Грем ненабагато старший за Медведєва. Сенатору 9 липня виповнилося 70 років, тоді як Медведєву у вересні виповниться 60 років. Трампу в червні виповнилося 79 років.

"Не вам і не Трампу диктувати, коли "сідати за стіл переговорів". Переговори закінчаться, коли будуть досягнуті всі цілі нашої військової операції. Працюйте заради Америки насамперед, дідусі!" — написав заступник голови Радбезу Росії.

Дональд Трамп поки не відреагував на пост Медведєва.

Але, нагадаємо, коли Дмитро Медведєв натякнув, що Росія може допомогти Ірану ядерною зброєю, президент США відреагував дуже оперативно, після чого заступник голови Радбезу РФ швидко відступився і запевнив Трампа, що Росія цього робити не збиралася.

На ультиматум Трампа в 50 днів для Путіна Дмитро Медведєв також відповідав постом, заявивши, що "світ здригнувся", але не "байдужа Росія".