Нові терміни ультиматуму Трампа щодо України: РФ відповіла Штатам погрозами війни

У Росії застерігають Дональда Трампа від "гри в ультиматуми", вважаючи це кроком до війни. Україна вітає послання США про "мир з РФ через силу".

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Президент США Дональд Трамп 28 липня назвав новий дедлайн на досягнення мирної угоди Росії та України. На ультиматум відреагував заступник секретаря Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв і пригрозив перспективою війни.

Трамп справді втрачає терпіння в процесі переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним щодо встановлення миру в Україні. Трамп може скоротити 50-денний термін до 10 або 12-денного.

Російський чиновник вважає, що американський лідер "грає в ультиматуми" і має пам'ятати дві речі: Росія — не Ізраїль і навіть не Іран, а друге — кожен новий ультиматум є загрозою і кроком до війни.

"Не між Росією та Україною, а з його власною країною [Штатами]. Не йдіть шляхом Сонного Джо (так часто Трамп і його прихильники називали 46-го президента США Джо Байдена, — ред.)", — підкреслив Медведєв.

У Кремлі не коментували нової заяви президента США.

Трамп скорочує ультиматум Путіну: що сталося?

Президент США на зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у гольф-клубі Turnberry у Шотландії оголосив про скорочення терміну ультиматуму Росії про перемир'я в Україні до 10-12 днів замість початкових 50 днів.

Трамп зізнався, що "дуже розчарувався в Путіні" і більше не зацікавлений у розмовах із ним.

Реакції на ультиматум Трампа

Крім Медведєва, на нову ініціативу Трампа відреагував глава Офісу президента України Андрій Єрмак. Чиновник подякував йому за тверду позицію і чітке послання про "мир із РФ за допомогою сили".

"Путін розуміє тільки силу, це чітко і голосно донесено. Цей принцип повністю поділяє президент України Володимир Зеленський", — зазначив глава ОП.

Після заяви Трампа про скорочення ультиматуму Росії щодо України президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган висловив упевненість, що саме в його країні "накриють стіл миру".

"Ця кровопролитна війна має закінчитися. Як переговорний стіл накрили в Стамбулі, так і стіл миру накриють у Туреччині", — сказав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський очікує відповіді Москви з приводу зустрічі з Путіним.

У Кремлі раніше визнавали, що зустріч з Україною на вищому рівні складно організувати за місяць. Переговори двох президентів мають поставити крапку у війні.