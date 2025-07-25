Переговори щодо України: у Кремлі пояснили, чи зустрінеться Путін із Зеленським наприкінці серпня

Зустріч України і РФ на рівні перших осіб має поставити крапку в завершенні війни. Росія поки що намагається зрозуміти, що обговорювати.

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Зустріч президента Росії Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського складно буде організувати протягом 30 днів. Про це заявив на брифінгу прессекретар Кремля Дмитро Пєсков.

Фактична зустріч перших осіб України та РФ має поставити крапку в завершенні повномасштабної війни в Україні та зафіксувати підсумки роботи на експертному рівні, повідомив Пєсков.

Робити навпаки неможливо і такий складний процес пройти за місяць навряд чи вдасться, вважає прессекретар Путіна.

Крім цього, проєкти мирних меморандумів Росії та України діаметрально протилежні і зблизити їх відразу не вийде. Попереду чекає складна робота, підсумував він.

Зі свого боку президент України Володимир Зеленський показує готовність до переговорів із Путіним і може зустрітися з ним "хоч завтра", говорили в Міністерстві закордонних справ України.

Підсумки третього раунду переговорів України та РФ 25 липня

Зазначимо, що третій раунд мирних переговорів у палаці Чіраган у Стамбулі завершився 24 липня. Бесіди чиновників тривали менше ніж годину.

Російській стороні пропонували провести зустріч лідерів за участю президентів Туреччини і США Реджепа Таїпа Ердогана і Дональда Трампа до кінця серпня.

Україна також наполягала на повному і беззастережному припиненні вогню і прогресу у звільненні військовополонених і цивільних, зокрема дітей.

У Москві вважають, що перед зустріччю Зеленського і Путіна треба опрацювати умови угоди і зрозуміти, що обговорювати. На зустрічі двох президентів слід поставити крапку і підписати підсумкову угоду.

Нагадаємо, у складі делегації України на переговорах у Стамбулі було 13 топчиновників. Очолив групу секретар РНБО Рустем Умеров.

Перед початком третього раунду переговорів російська сторона заявила про те, що домагатиметься своїх інтересів.