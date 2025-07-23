Переговори в Стамбулі: Україна запропонувала зустріч Путіна і Зеленського

Україна запропонувала провести зустріч лідерів за участю Ердогана і Трампа до кінця серпня, повідомив секретар РНБО Умеров за підсумками зустрічі української та російської делегацій у Стамбулі.

Related video

Українська сторона також заявила про готовність припинення вогню, зокрема, ударів по критичній і цивільній інфраструктурі, повідомляє "Суспільне".

Сторони також обговорили подальші етапи обміну полоненими і цивільними.

За результатами переговорів російська сторона погодилася на повернення людей, які перебувають у полоні понад три роки, зокрема важкопоранених і молодих.

Рустем Умеров зазначив, що в гуманітарному обміні між Україною і РФ візьмуть участь понад 1200 осіб.

Секретар РНБО також перед зустріччю запевнив, що Україна готова до припинення вогню.

"Ми наголошуємо, що припинення вогню має бути справжнім. Воно має містити повне припинення ударів по цивільній і критичній інфраструктурі. Реальні кроки можливі — і кожна сторона повинна продемонструвати конструктивний і реалістичний підхід", — заявив він.

Ще перед зустріччю він написав у Facebook:

"Усі технічні механізми припинення вогню добре відомі. Єдина перешкода — неконструктивна позиція Москви. Україна послідовно виступає за зустріч лідерів. Ми були готові до неї вчора. Готові сьогодні. І будемо готові завтра. Така зустріч здатна розблокувати реальний політичний прогрес. Росія повинна продемонструвати готовність".

Фото: Скриншот

Зустріч у Стамбулі: заяви Мединського

Зі свого боку Володимир Мединський, який представляє російську делегацію, вважає, що позиції України і Росії "далекі одна від одної", і додав, що РФ готова обмінювати військовослужбовців ЗСУ та інші категорії осіб на жителів Курщини, яких російська сторона нарахувала близько 30. Він також сказав, що РФ "повернула Україні понад 7 тис. тіл бійців ЗСУ і отримала невелику кількість своїх".

Крім того, РФ пропонує Україні повернутися до коротких гуманітарних пауз по лінії фронту для евакуації поранених і загиблих. Чиновник зазначив, що зараз у сірій зоні через небезпеку домінування дронів санітарні команди наражаються на занадто великий ризик, а для РФ "важливе кожне життя".

Що стосується запропонованої українською стороною зустрічі президентів, то вона, за словами Мединського, "має бути ретельно опрацьована і вона має поставити крапку у війні".

"Необхідно спочатку обговорити угоду щодо врегулювання, перш ніж лідери РФ і України могли б зустрітися", — сказав Мединський.

За його словами, щоб заощадити час і гроші, РФ запропонувала сформувати три робочі групи, які працюватимуть онлайн, і Україна погодилася розглянути цю пропозицію РФ щодо робочих груп.

Раніше Фокус писав, що Зеленський розповів, на чому наставлятиме Україну під час переговорів у Стамбулі.

Також ми ще вчора повідомляли про ключову тему зустрічі в Туреччині.