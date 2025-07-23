Переговоры в Стамбуле: Украина предложила встречу Путина и Зеленского

Украина предложила провести встречу лидеров с участием Эрдогана и Трампа до конца августа, сообщил секретарь СНБО Умеров по итогам встречи украинской и российской делегаций в Стамбуле.

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Украинская сторона также заявила о готовности прекращения огня, в частности, ударов по критической и гражданской инфраструктуре, сообщает "Суспільне".

Стороны также обсудили дальнейшие этапы обмена пленными и гражданскими.

По результатам переговоров российская сторона согласилась на возвращение людей, находящихся в плену более трех лет, в том числе тяжелораненых и молодых.

Рустем Умеров отметил, что в гуманитарном обмене между Украиной и РФ примут участие более 1200 человек.

Секретарь СНБО также перед встречей заверил, что Украина готова к прекращению огня.

"Мы подчеркиваем, что прекращение огня должно быть настоящим. Оно должно включать в себя полное прекращение ударов по гражданской и критической инфраструктуре. Реальные шаги возможны – и каждая сторона должна продемонстрировать конструктивный и реалистичный подход", – заявил он.

Еще перед встречей он написал в Facebook:

"Все технические механизмы прекращения огня хорошо известны. Единственное препятствие – неконструктивная позиция москвы. Украина последовательно выступает за встречу лидеров. Мы были готовы к ней вчера. Готовы сегодня. И будем готовы завтра. Такая встреча способна разблокировать реальный политический прогресс. Россия должна продемонстрировать готовнсть".

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Встреча в Стамбуле: заявления Мединского

В свою очередь Владимир Мединский, представляющий российскую делегацию, считает, что позиции Украины и России "далеки друг от друга", и добавил, что РФ готова обменивать военнослужащих ВСУ и другие категории лиц на жителей Курщины, которых российская сторона насчитала около 30. Он также сказал, что РФ "вернула Украине более 7 тыс. тел бойцов ВСУ и получила небольшое количество своих".

Кроме того, РФ предлагает Украине вернуться к коротким гуманитарным паузам по линии фронта для эвакуации раненых и погибших. Чиновник отметил, что сейчас в серой зоне из-за опасности доминирования дронов санитарные команды подвергаются слишком большому риску, а для РФ "важна каждая жизнь".

Что касается предложенной украинской стороной встречи президентов, то она, по словам Мединского, "должна быть тщательно проработанна и она должна поставить точку в войне".

"Необходимо сначала обсудить соглашение по урегулированию, прежде чем лидеры РФ и Украины могли бы встретиться", – сказал Мединский.

По его словам, чтобы сэкономить время и деньги, РФ предложила сформировать три рабочие группы, которые будут работать онлайн, и Украина согласилась рассмотреть это предложение РФ по рабочим группам.

Ранее Фокус писал, что Зеленский рассказал, на чем будет наставивать Украина во время переговоров в Стамбуле.

Также мы еще вчера сообщали о ключевой теме встречи в Турции.