Переговоры в Стамбуле: ключевой темой будет встреча Зеленского и Путина, — источники Фокуса

На переговорах между украинской и российской делегациями в Стамбуле ключевым вопросом было обсуждение возможной встречи президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Related video

Об этом сообщает издание "Фокус" со ссылкой на собственные источники.

Отметим, по информации издания "Укринформ", переговоры украинской и российской делегаций в Стамбуле запланированы на вечер во дворце Чираган, где проходила предыдущая встреча.

"Ожидается, что встреча начнется около 7 часов вечера в районе Бешикташ, во дворце Чираган", — отмечается в сообщении.

Новость дополняется...

Ранее Фокус писал, что Украину на переговорах с Россией представят 14 топ-чиновников, возглавит делегацию секретарь СНБО Рустем Умеров. Российская сторона не меняла представителей и заявляет о намерении "выполнить все задачи в Украине".