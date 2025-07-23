Переговори в Стамбулі: ключовою темою буде зустріч Зеленського і Путіна, — джерела Фокусу

На перемовинах між українською та російською делегаціями у Стамбулі ключовим питанням було обговорення можливої зустрічі президентів Володимира Зеленського та Владіміра Путіна.

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Про це повідомляє видання "Фокус" із посиланням на власні джерела.

Зазначимо, за інформацією видання "Укрінформ", перемовини української та російської делегацій в Стамбулі заплановані на вечір у палаці Чираган, де проходила попередня зустріч.

"Очікується, що зустріч почнеться близько 7-ї години вечора у районі Бешікташ, в палаці Чираган", — зазначається в повідомленні.

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Раніше Фокус писав, що Україну на переговорах із Росією представлять 14 топчиновників, очолить делегацію секретар РНБО Рустем Умєров. Російська сторона не змінювала представників і заявляє про намір "виконати всі завдання в Україні".