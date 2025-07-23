Мирные переговоры в Стамбуле: Зеленский рассказал, на чем будет настаивать Украина

На мирных переговорах в Турции украинская сторона будет настаивать, что необходимо немедленно и полностью прекратить огонь. В том числе, как уточнил президент Владимир Зеленский, обстрелы энергетики как в Сумской области.

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"Украинцы всегда восстанавливают разрушенное. И представители Украины на переговорах сегодня в Турции снова будут настаивать на необходимости немедленного и полного прекращения огня, в том числе вот таких ударов по гражданской инфраструктуре", — заявил он в Telegram 23 июля.

Президент сообщил, что после атаки российских БПЛА целый день продолжаются восстановительные работы в Сумской области. Он выразил благодарность всем ремонтникам и энергетикам за восстановление нормального энергоснабжения.

"Российские дроны попали в энергетическую инфраструктуру. Из-за повреждения объектов более 220 тыс. абонентов в Сумской области остались без электричества. Это сотни тысяч украинских семей", — подчеркнул Зеленский.

Он сообщил, что за утро вернули свет большей части украинцев. Сейчас электричество в регионе уже восстановили почти полностью.

"В течение дня докладывают министр внутренних дел и министр энергетики относительно процесса восстановления. Все необходимые ресурсы обеспечены", — добавил президент.

Напомним, ночью на 23 июля Украину атаковали российские "Шахеды", в Сумах и Кривом Роге гремели взрывы. Под ударом оказалась критическая инфраструктура Сумской области, в соцсетях передавали, что в некоторых районах областного центра пропал свет. В АО "Сумыоблэнерго" призвали сохранять информационную тишину, подтвердив перебои в связи с обстрелами.

23 июля должен состояться третий раунд прямых переговоров с Россией в Стамбуле. Президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации, в нее вошли 14 топ-чиновников.

Источники Фокуса сообщили, что ключевым вопросом для обсуждения будет встреча Зеленского с лидером РФ Владимиром Путиным.