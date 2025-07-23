Мирні переговори в Стамбулі: Зеленський розказав, на чому наполягатиме Україна

На мирних переговорах у Туреччині українська сторона наполягатиме, що необхідно негайно і повністю припинити вогонь. В тому числі, як уточнив президент Володимир Зеленський, обстріли енергетики як на Сумщині.

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"Українці завжди відновлюють зруйноване. І представники України на перемовинах сьогодні в Туреччині знову наполягатимуть на необхідності негайного та повного припинення вогню, зокрема ось таких ударів по цивільній інфраструктурі", — заявив він у Telegram 23 липня.

Президент повідомив, що після атаки російських БПЛА цілий день тривають відновлювальні роботи у Сумській області. Він висловив вдячність усім ремонтникам та енергетикам за відновлення нормального енергопостачання.

"Російські дрони влучили в енергетичну інфраструктуру. Через пошкодження об’єктів більш ніж 220 тис. абонентів на Сумщині залишилися без електрики. Це сотні тисяч українських сімей", — наголосив Зеленський.

Він повідомив, що за ранок повернули світло більшій частині українців. Нині електрику в регіоні вже відновили майже повністю.

"Протягом дня доповідають міністр внутрішніх справ і міністр енергетики щодо процесу відновлення. Всі необхідні ресурси забезпечено", — додав президент.

Нагадаємо, вночі на 23 липня Україну атакували російські "Шахеди", у Сумах і Кривому Розі гриміли вибухи. Під ударом опинилась критична інфраструктура Сумщини, у соцмережах передавали, що у деяких районах обласного центру зникло світло. В АТ "Сумиобленерго" закликали зберігати інформаційну тишу, підтвердивши перебої у зв’язку з обстрілом.

23 липня має відбутись третій раунд прямих переговорів з Росією у Стамбулі. Президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації, до неї увійшли 14 топчиновників.

Джерела Фокусу повідомили, що ключовим питанням для обговорення буде зустріч Зеленського з лідером РФ Володимиром Путіним.