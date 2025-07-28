"Я вже знаю відповідь": Трамп передумав давати Путіну 50 днів

Президент США Дональд Трамп втрачає терпіння у спробі схилити російського лідера до припинення вогню в Україні. Він заявив, що розчарувався у Володимирі Путіні.

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Зокрема, голова Білого дому заявив, що має намір скоротити 50-денний термін, встановлений ним для укладення мирної угоди щодо України з президентом Росії Володимиром Путіним, передає The Kyiv Independent.

"Ми багато разів думали, що це питання вирішене, а потім президент Путін виходить і починає запускати ракети по якомусь місту, наприклад, по Києву, і вбиває безліч людей у будинку для літніх людей або десь іще", — заявив Трамп разом із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у гольф-клубі Turnberry в Шотландії.

14 липня американський президент пообіцяв, що Вашингтон запровадить до 100% вторинних мит для Росії, якщо Москва не погодиться на мирну угоду щодо України протягом наступних 50 днів. Однак постійна ескалація Путіним ситуації викликає у нього розчарування.

"Я розчарований у Володимирі Путіні. Тому нам доведеться все зважити, і я скорочу цей 50-денний термін, який я йому дав, на меншу кількість, тому що, думаю, я вже знаю відповідь — що станеться", — додав Трамп".

Раніше експерт з безпеки Фред Флайтц зазначив, що в липні президент США вперше після повернення в Білий дім підтримав Україну в угоді про озброєння з НАТО, а також виставив перед Кремлем жорсткий ультиматум. Така стратегія має спрацювати, однак на "справжні" переговори можуть знадобитися роки і Україні, ймовірно, доведеться тимчасово відмовитися від НАТО.

"Він продовжуватиме тиснути на Путіна, щоб він повернувся за стіл переговорів і вів переговори сумлінно, а не сідав за стіл переговорів і давав обіцянки, які росіяни не планують виконувати", — зазначив Флайтц.

В Україні ж не втрачають надію на те, що до кінця літа вдасться організувати зустріч на найвищому рівні. Президент Володимир Зеленський 27 липня оголосив, що очікує відповіді від Кремля щодо проведення перемовин із Путіним, на якій сподівається також на присутність представників Європи.

Нагадаємо, Фокус писав, що президент Литви Гітанас Науседа озвучив новий сценарій подій, заявивши, що Москва "імітує переговори".