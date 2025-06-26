Війна з РФ не закінчиться до 2028 року: в ЄС представили новий сценарій щодо України

Війна в Україні не закінчиться в найближчі три роки, адже у Росії "немає на це волі". Москва імітує мирні переговори, впевнений президент Литви Гітанас Науседа.

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У Євросоюзі сподіваються на зупинку війни до ухвалення наступного багаторічного бюджету блоку. Таку оцінку навів президент Литви Гітанас Науседа після прибуття на саміт Євросоюзу в Брюсселі.

Багаторічний бюджет Євросоюзу визначає бюджетні рамки організації на сім років. Нинішній бюджет ЄС охоплює період з 2021 по 2027 роки. У 2024 році Європейський парламент переглянув багаторічний бюджет і додав до нього фінансування Фонду підтримки України на 50 мільярдів євро.

"Зараз я не надто оптимістичний. Я не бачу світла в кінці тунелю", — визнав Науседа.

За його словами, повномасштабна війна в Україні затягнулася через небажання Росії закінчити її. Перемир'я, за його словами, є абсолютною умовою для будь-якої мирної угоди.

"Зараз про це не йдеться. Наша відповідь має бути чіткою і сильною, потрібно запровадити 18-й пакет санкцій", — підсумував президент Литви.

Нагадаємо, Північна Корея може допомогти росіянам і перекинути в РФ додатковий контингент для ведення війни з Україною.

Фокус раніше описував історію 27-річного українського морпіха Василя Харкевича, який вступив у рукопашну сутичку з окупантом. Спочатку військовий стріляв з автомата, але він несподівано заклинив.