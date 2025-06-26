Война с РФ не закончится до 2028 года: в ЕС представили новый сценарий по Украине

Война в Украине не закончится в ближайшие три года, ведь у России "нет на это воли". Москва имитирует мирные переговоры, уверен президент Литвы Гитанас Науседа.

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В Евросоюзе надеются на остановку войны к принятию следующего многолетнего бюджета блока. Такую оценку привел президент Литвы Гитанас Науседа по прибытии на саммит Евросоюза в Брюсселе.

Многолетний бюджет Евросоюза определяет бюджетные рамки организации на семь лет. Нынешний бюджет ЕС охватывает период с 2021 по 2027 годы. В 2024 году Европейский парламент пересмотрел многолетний бюджет и добавил в него финансирование Фонда поддержки Украины на 50 миллиардов евро.

"Сейчас я не слишком оптимистичен. Я не вижу света в конце тоннеля", – признал Науседа.

По его словам, полномасштабная война в Украине затянулась из-за нежелания России закончить ее. Перемирие, по его словам, является абсолютным условием для любого мирного соглашения.

"Сейчас об этом речь не идет. Наш ответ должен быть четким и сильным, нужно ввести 18-й пакет санкций", – заключил президент Литвы.

Напомним, Северная Корея может помочь россиянам и перебросить в РФ дополнительный контингент для ведения войны с Украиной.

Фокус ранее описывал историю 27-летнего украинского морпеха Василия Харкевича, который вступил в рукопашную схватку с оккупантом. Сначала военный стрелял из автомата, но он неожиданно заклинил.