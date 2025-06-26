Заклинило автомат: боец ВСУ во время рукопашного боя взял в плен оккупанта

Боец во время боя с оккупантами применил приклад против врага, а затем "убедил" его сдаться.

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На одном из участков фронта украинский морпех Василий Харкевич вступил в рукопашный бой с российским оккупантом. До этого он успел повоевать всего месяц. Об этом пишет "Суспільне".

27-летний морпех Василий Харкевич из села Малево на Ривненщине недавно из рук президента Украины Владимира Зеленского он получил "Золотую звезду" Героя Украины. Он служил в 38-й отдельной бригаде морской пехоты ВМС ВСУ.

Он вспоминает, что оккупанты начали штурмовать их позиции около полуночи.

"По рации передали, что трое тел бегут в нашу сторону — дали команду стрелять всем, что есть. Я стрелял из своего автомата — два магазина выпустил, на третьем — автомат заклинило. У меня еще трофейный "калаш" был. Это где-то было 12 ночи. Сижу в яме, а передо мной одно из тел пробегает — я свой автомат бросил, трофейный взял — не стреляет. И тут слышу, как он возле меня зовет своих. Я ему из приклада в нос, затащил к себе в яму, с ножом под горло: "Или сдаешься, или я тебя завалю". С третьего раза дошло, говорит: "Сдаюсь, не убивай, все расскажу", — рассказывает военный.

Он добавил, что оккупанта пришлось связывать шнурками от берцев, но несмотря на это россиянин оказался ловким и смог схватить автомат, но украинский защитник смог его одолеть. Далее пленного забрали, и он больше о нем ничего не слышал.

Впоследствии защитник получил ранение и потерял ногу.

"16 октября 2024 года в окоп через окошко залетел дрон. Лежу — земля во рту, темно, ногу дернул — одна норм, а вторая легкая. Поднялся — смотрю, нога оторвана, на мясе висит. Командир прибежал, турникет наложили. Я просил еще туже затянуть — потому что не чувствовал. Пол-оборота еще накрутили. Пошел ползти за укрытие — дроны еще три висели, потом начали сбрасывать, так я вовремя отполз", — рассказал он.

Он рассказывает, что какое-то время находился в блиндаже с раненым командиром, а дальше их забрали в больницу, где он пришел в себя уже без ноги.

В мае 2025 года Василий Харкевич получил "Золотую звезду" из рук президента Украины Владимира Зеленского.

Сейчас он проходит ВВК и ждет заключения.

"Потом — увижу, чем буду заниматься. А главная мечта — чтобы война быстрее закончилась. Раньше пять километров пешком — а сейчас полтора, и уже тяжело. Нога преет в силиконе. По посадкам уже бегать не буду. Уже не спортсмен. Назад время не вернешь, чтобы успеть убежать от того дрона, но хорошо, что и так жив остался. Не надо грустить, надо быть "живчиком", — говорит военный.

Напомним, что на границе Харьковской и Донецкой областей возле населенного пункта Редкодуб бойцы ВСУ выбили россиян и заняли их позиции. Усилиями 3-й роты 2-го механизированного батальона удалось улучшить тактическое положение украинских сил на направлении.

Также сообщалось, что штурмовики РФ ровным шагом шагают на украинские позиции, из-за чего их ликвидируют просто на подходах. Украинские защитники говорят, что складывается впечатление, что оккупанты вообще не понимают, что идут просто под прицел.