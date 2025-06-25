Ликвидировали вражеский взвод: бойцы 3-й штурмовой выбили россиян возле Редкодуба (видео)

На границе Харьковской и Донецкой областей возле населенного пункта Редкодуб бойцы ВСУ выбили россиян и заняли их позиции.

Related video

Усилиями 3-й роты 2-го механизированного батальона удалось улучшить тактическое положение украинских сил на направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Третьей штурмовой бригады.

"Подразделения Третьей штурмовой бригады провели успешные рейдово-ударные действия в районе населенного пункта Редкодуб, что на границе Харьковской и Донецкой областей. В результате наступательных действий был ликвидирован взвод 283-го мотострелкового полка 144-й дивизии 20-й армии РФ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские защитники зачистили вражеские позиции и закрепились.

Благодаря проведенным действиям бойцам ВСУ удалось улучшить тактическое положение украинских сил на направлении.

"Враг усиливает активные штурмовые действия вдоль всей линии боевого соприкосновения. Несмотря на это, Третья штурмовая не только сдерживает натиск, но и контратакует противника, усиливая смежные подразделения", — отметили в 3-й ОШБр.

Напомним, что в Донецкой области на Лиманском направлении бойцы 704-й отдельной бригады РХБ защиты продемонстрировали в действии малую огнеметную систему украинского производства "Сеялка-ВМ8".

Также сообщалось, что ВС РФ на границе с Днепропетровской областью пытаются проскакивать между позициями ВСУ и закрепляться в разрушенных селах.