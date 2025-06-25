Ліквідували ворожий взвод: бійці 3-ї штурмової вибили росіян біля Рідкодуба (відео)

На кордоні Харківської та Донецької областей біля населеного пункту Рідкодуб бійці ЗСУ вибили росіян і зайняли їхні позиції.

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Зусиллями 3-ї роти 2-го механізованого батальйону вдалося покращити тактичне положення українських сил на напрямку. Про це повідомили у пресслужбі Третьої штурмової бригади.

"Підрозділи Третьої штурмової бригади провели успішні рейдово-ударні дії у районі населеного пунктуРідкодуб, що на межі Харківської та Донецької областей. Внаслідок наступальних дій було ліквідовано взвод 283-го мотострілецького полку 144-ї дивізії 20-ї армії РФ", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що українські захисники зачистили ворожі позиції та закріпилися.

Завдяки проведеним діям бійцям ЗСУ вдалося покращити тактичне положення українських сил на напрямку.

"Ворог посилює активні штурмові дії вздовж усієї лінії бойового зіткнення. Попри це, Третя штурмова не лише стримує натиск, а й контратакує противника, підсилюючи суміжні підрозділи", — зазначили в 3-й ОШБр.

Нагадаємо, що на Донеччині на Лиманському напрямку бійці 704-ї окремої бригади РХБ захисту продемонстрували в дії малу вогнеметну систему українського виробництва "Сівалка-ВМ8".

Також повідомлялося, що ЗС РФ на кордоні з Дніпропетровською областю намагаються проскакувати між позиціями ЗСУ і закріплюватися у зруйнованих селах.