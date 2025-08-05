Трамп розповів, що змусить Путіна зупинити війну в Україні (відео)

Президент США Дональд Трамп заявив, що падіння вартості енергоносіїв може змусити Володимира Путіна згорнути агресію проти України. Він вважає, що Росія не витримає зниження ціни на нафту ще на 10 доларів за барель.

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Про це Трамп заявив в інтерв’ю американському телеканалу CNBC телефоном, коментуючи можливі економічні важелі впливу на РФ. За його словами, саме енергоресурси є ключовим джерелом фінансування війни, яку веде Кремль проти України.

Президент США припустив, що зниження світових цін на енергоносії здатне радикально змінити позицію Володимира Путіна. На його думку, якщо нафта подешевшає ще на 10 доларів за барель, у глави Кремля "не залишиться вибору".

"Якщо ціни на енергоносії впадуть достатньо, Путін припинить вбивати людей", – сказав Трамп.

"Якщо ви знизите ціни на енергоносії ще на 10 доларів за барель, у нього не залишиться вибору, тому що його економіка опиниться в жахливому стані", – вважає президент США.

Політик підкреслив, що економічний тиск — дієвий механізм, який не потребує прямого військового втручання. Водночас Трамп не уточнив, якими саме заходами варто домогтися здешевлення енергоресурсів.

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