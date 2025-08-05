Трамп рассказал, что заставит Путина остановить войну в Украине (видео)

Президент США Дональд Трамп заявил, что падение стоимости энергоносителей может заставить Владимира Путина свернуть агрессию против Украины. Он считает, что Россия не выдержит снижения цены на нефть еще на 10 долларов за баррель.

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Об этом Трамп заявил в интервью американскому телеканалу CNBC по телефону, комментируя возможные экономические рычаги влияния на РФ. По его словам, именно энергоресурсы являются ключевым источником финансирования войны, которую ведет Кремль против Украины.

Президент США предположил, что снижение мировых цен на энергоносители способно радикально изменить позицию Владимира Путина. По его мнению, если нефть подешевеет еще на 10 долларов за баррель, у главы Кремля "не останется выбора".

"Если цены на энергоносители упадут достаточно, Путин прекратит убивать людей", — сказал Трамп.

"Если вы снизите цены на энергоносители еще на 10 долларов за баррель, у него не останется выбора, потому что его экономика окажется в ужасном состоянии", — считает президент США.

Политик подчеркнул, что экономическое давление — действенный механизм, не требующий прямого военного вмешательства. В то же время Трамп не уточнил, какими именно мерами стоит добиться удешевления энергоресурсов.

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