"Встретят своего творца": духовный советник Трампа предсказал судьбу Путина

Российский президент Владимир Путин повторит судьбу таких диктаторов как Адольф Гитлер, Иосиф Сталин и Бенито Муссолини, которые убили миллионы своих граждан.

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Такую уверенность выразил в интервью LIGA.net пастор Марк Бернс, которого называют духовным советником президента США Дональда Трампа.

Бернс уверен, что Бог обязательно отплатит Путину, современному российскому "фюреру". По его словам, его ждет такое же возмездие, как лидера нацистского Третьего Рейха, диктатора Камбоджи Пол Пота и других главарей преступных режимов, на руках которых – миллионы человеческих жизней.

"В конце концов, их сердца перестанут биться, и они встретят своего Творца. Бог всегда властвует, и они умрут, а он будет жить вечно", – заявил Бернс.

Марк Бернс посетил Украину весной этого года Фото: Chief rabbi of Ukraine/Facebook

Что касается духовной стороны происходящего и причин этой кровопролитной войны, то главными являются жадность и гордыня, которые "развращают сердце".

Он отметил, что Муссолини, которого считают основателем итальянского фашизма, и Сталин, руководствуясь алчностью и желанием безграничной власти использовали терроризм, чтобы контролировать свой народ.

"Россия под руководством Владимира Путина руководствуется именно этими грехами, стремясь получить власть и контроль над украинским народом, который не является и не должен быть рабом. Это зло, происходящее из ворот ада", – подчеркнул Бернс.

Духовник Трампа добавил, "Бог поднимает своих "генералов" и "лидеров", чтобы они защищали и боролись со злом".

"Украина, даже во время бомбежек, зовет живого Бога. Верующие, страдающие войной, продолжают молиться и верить, что воздают всю славу Богу. Это доказательство того, что даже в самые трудные времена вера может быть непоколебимой", – добавил американский пастор.

В марте 2025 года Марк Бернс посетил Бучу, Ирпень и Бородянку, которые были освобождены от российских войск три года назад, весной 2022-го. Он прилетел в Украину по личному приглашению главного раввина Украины Моше Асмана.

В ходе этого визита пастор-евангелист, который ранее выступал за приостановку военной помощи нашей стране, очень сильно изменил свое отношение к войне в Украине, увидев, что на самом деле натворила российская армия. ООсобенно впечатлило его посещение Кривого Рога, где в результате российского ракетного удара погибли 20 человек, в том числе девять детей.

Марк Бернс осматривает сгоревший транспорт людей, которые пытались убежать от ВС РФ Фото: Chief rabbi of Ukraine/Facebook

Марк Бернс заметил, что очень легко выступать против поддержки Украины, когда тебе кажется, что украинцы не позволяют свободу вероисповедания или поддерживают антисемитизм.

"Мне надо было увидеть реальную ситуацию собственными глазами. Украина — суверенное государство. И украинцы хотят мира даже больше, чем оружия. Это действительно важно", — сказал пастор.

Более того, Бернс отреагировал на ультиматум Трампа РФ. Он 31 августа опубликовал фото с украинскими военными и написал:

"Президент Трамп не играет в игры. Он сократил отведенные Владимиру Путину сроки завершения войны на Украине до 10–12 дней, начиная с этого понедельника. Это серьезное изменение по сравнению с 50 днями, которые он ранее отводил. Вот как выглядит настоящее лидерство: решительное, смелое и движимое миром через силу".

Марк Бернс с украинскими военными во время визита в Украину Фото: Pastor Mark Burns/Instagram

Пастор также был шокирован смертью Дианы Кошик, которая погибла в результате обстрела больницы в Каменском, где лежала на сохранении. Бернс поделился черно-болым снимком девушки у себя в соцсети.

"Вот почему мы должны положить конец войне СЕЙЧАС… Это так душераздирающе. 23-летняя Диана, которая была на шестом месяце беременности, погибла сегодня утром в результате попадания российской ракеты в больницу в Каменском. Ее нерожденный ребенок погиб вместе с ней, как и двое других невинных украинских мирных жителей. Это не просто трагедия. Это зло. Мы должны говорить правду, молиться за семьи и требовать ответственности за эти нападения на невинных людей".

Бернс призывал предоставить Украине танки и ПВО.